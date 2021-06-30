台積電ADR隨費半上漲 較台北交易溢價12.8%

台積電ADR周二上漲0.5%收在120.23美元，較台北交易股票溢價12.8%。

費城半導體指數漲0.8%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周二微漲，但都足以再創收盤新高， 受蘋果（Apple）和其他科技股帶動，消費者信心報告樂觀，振奮士氣。

標普500指數中百分比漲幅最大的成份股是Skyworks Solutions ，大漲4.5%，巴克萊分析師上調目標價，稱該公司是可能從蘋果新iPhone發布中受益的供應商之一。蘋果股價上漲超過1.1%。

英特爾股價下跌1.3%，該公司表示新版本Xeon伺服器晶片會延到明年生產，比原訂今年底更晚。台積電客戶超微公司（AMD）大漲2.8%。

道瓊工業指數微漲9.02點，報34,292.29點，標普500指數漲1.19點，漲幅0.03%，報4,291.8點，那斯達克綜合指數小漲27.83點，漲幅0.2%，報14,528.34點。

台灣加權股價指數昨天小漲7.22點收17,598.19點。台積電漲0.9%收595元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 114.97 -0.12 113.00 1.74

中華電 CHT 113.57 +0.02 114.00 -0.37

台積電 TSM 671.00 +0.52 595.00 12.77

聯電 UMC 53.47 +0.84 53.00 0.88

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據