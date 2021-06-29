伊爾艾朗警告：Fed低估通膨 可能使經濟再陷衰退
經濟學家、著名財金專欄作者伊爾艾朗警告，美國聯準會（Fed）官員低估了通膨的嚴重性，可能使經濟再次陷入衰退。
伊爾艾朗29日接受CNBC訪問時表示，「每天我都看到通膨絕非過渡性的證據，而且我擔心Fed已經落到大勢之後」。
各國央行首長仍堅持，一旦短期的供應鏈瓶頸消除，且去年的低基期隨著時間而消退後，通膨上升的壓力就會下降。
但伊爾朗表示，愈來愈多證據顯示Fed犯了錯誤。他指出，「我一直擔憂通膨情勢。到最後Fed可能必須快速升息，而歷史顯示每逢這種情況時人們都會非常不適」。
他指出，「在正常情況下，會以經濟衰退告終，因為Fed必須猛踩煞車，而非緩緩放鬆油門」。
最近美國通膨明顯升高，5月個人消費支出（PCE）核心平減指數比去年同期上升3.4%，是1992年來高點，且遠超過Fed所訂的2%目標；不過主要上漲的項目都與經濟復甦有關，包括舊車、機票、旅館費用等。
Fed官員雖認為，這些因素在未來幾個月就會消退，但伊爾艾朗表示他並不如此篤定。他說，「如果你認真觀察通膨數據，就會嚴重質疑通膨只是過渡性；但只要Fed相信是過渡性，金融市場便會重視」。
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