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伊爾艾朗警告：Fed低估通膨 可能使經濟再陷衰退

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

經濟學家、著名財金專欄作者伊爾艾朗警告，美國聯準會（Fed）官員低估了通膨的嚴重性，可能使經濟再次陷入衰退。

伊爾艾朗29日接受CNBC訪問時表示，「每天我都看到通膨絕非過渡性的證據，而且我擔心Fed已經落到大勢之後」。

各國央行首長仍堅持，一旦短期的供應鏈瓶頸消除，且去年的低基期隨著時間而消退後，通膨上升的壓力就會下降。

但伊爾朗表示，愈來愈多證據顯示Fed犯了錯誤。他指出，「我一直擔憂通膨情勢。到最後Fed可能必須快速升息，而歷史顯示每逢這種情況時人們都會非常不適」。

他指出，「在正常情況下，會以經濟衰退告終，因為Fed必須猛踩煞車，而非緩緩放鬆油門」。

最近美國通膨明顯升高，5月個人消費支出（PCE）核心平減指數比去年同期上升3.4%，是1992年來高點，且遠超過Fed所訂的2%目標；不過主要上漲的項目都與經濟復甦有關，包括舊車、機票、旅館費用等。

Fed官員雖認為，這些因素在未來幾個月就會消退，但伊爾艾朗表示他並不如此篤定。他說，「如果你認真觀察通膨數據，就會嚴重質疑通膨只是過渡性；但只要Fed相信是過渡性，金融市場便會重視」。

Fed 通膨

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