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各國大推太陽能 未來恐有淘汰潮

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
太陽能板若遭不當淘汰，可能引發新一波的生態浩劫。（Photo by sarangib on Pixabay under Pixabay License）
太陽能板若遭不當淘汰，可能引發新一波的生態浩劫。（Photo by sarangib on Pixabay under Pixabay License）

英、美政府大力支持太陽能發電，但回收體系不完善下，導致大量材料遭到浪費。太陽能設備快速更新與發展，多國政策也因此鼓勵民眾換新設備，因此環保團體警告，政府與廠商應在汰換潮來臨前找出解方，否則太陽能板最終將成為被掩埋的垃圾，造成更嚴重土地污染。

掩埋造成重金屬污染

發現雜誌指出，目前太陽能回收廠只能回收面板中的銀和銅，無法處理面板中的矽層通常會混入的鎘和鉛等重金屬，因此業界普遍採取掩埋方式處理。然而，發展中國家無法進行對面板中的重金屬進行妥善處理，導致重金屬在掩埋後溶出並污染周圍土壤，造成嚴重公共衛生問題。

目前並非沒有進一步解決相關污染的技術，如美國最大的太陽能公司First Solar 已有可以回收利用面板中 90% 的材料的設備，法國廢物處理公司威立雅更歐洲開設了首家太陽能板回收廠，但問題在於如何讓企業願意付出更多的成本進行廢棄物妥善處理，而非用極低的費用將面板直接掩埋。

國家政策支持綠電

衛報指出，2020 年初，英國政府實施的新能源規則，讓太陽能發電廠開發商可以用更便宜的成本、更快地連接到國家電網，也因此去年英國連接到國家電網的太陽能廠數創下九年來的新高，近日英格蘭東部的新太陽能農場數量也迅速增加了一倍有餘。

哈佛商業評論報導指出，過去一年間，因各國對太陽能光電實施稅賦減免措施，更使太陽能使用量快速增長。如美國對太陽能發電設備使用者提供高達26%的相關費用減免，不過美國政府計劃在2023年將減免比例調降至10%。

政策推動汰換潮

然而，多國的政府政策開始希望使用者將既有設備更換成更新、更便宜、更高效的型號，但目前面板的循環利用方案尚未完備，被捨棄的器材可能會造成下一波的生態浩劫。

國際再生能源總署預測，2050年可能有合計7800萬噸的太陽能光電材料在還能持續使用的情況下遭到丟棄，若就目前政策推力重新估算，遭到浪費的材料量級相關成本可能高達原預計量的4倍。

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太陽能發電 再生能源

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