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里程碑！臉書市值破1兆美元、贏反壟斷官司 雙喜臨門

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
臉書（Facebook）28日市值突破1兆美元。 路透
臉書（Facebook）28日市值突破1兆美元。 路透

臉書（Facebook）股價周一（28日）因贏得反壟斷官司而大漲，推升公司市值突破1兆美元，成為最快抵達這個里程碑的企業。

美國地區法院法官James Boasberg周一駁回美國聯邦貿易委員會（FTC）和紐約州檢察長Letitia James帶領多位州檢察長在去年提起的兩宗反托辣斯訴訟。

臉書股價周一大漲4.2%，收在355.64美元，此單日漲幅是4月29日以來之最。臉書股價今年以來已經上漲30%。

法官Boasberg在他的判決意見中指出，FTC未能符合舉證責任，建立起臉書在社群網路中確有壟斷的論點；對臉書在市場上的壟斷力量沒有細節陳述。Boasberg認為，FTC主張臉書在一個模糊定義的市場中占比超過60%，「過於推測、妄下定論」。他裁定FTC可在30天內再提異議。

Boasberg針對州檢察長們質疑臉書收購Instagram與WhatsApp妨害競爭，也提出批評。Boasberg說，基於法律，這些州拖了這麼久的時間才有如此訴求，不合理也站不住腳。當時這些收購案都公開宣布，各州理當早已認知。

臉書發言人周一說：「我們對今天的判決感到高興。法官認定政府針對臉書的指控有缺陷。」

彭博指出，在美國科技巨頭廣泛受到壓制之際，這項裁決至少現在可以讓臉書暫時逃過其營運的最重大監管威脅。裁決對FTC和多個州檢察長，這個打擊。FTC與紐約州檢察長辦公室都已表示，正在研究法官的決定，考慮他們可有的法律選項。

彭博分析，法官周一的判決，說明了美國反托辣斯執法者在與網際網路巨擘較量時，面臨了障礙。監管當局本身無權決定拆分這些被指控涉嫌壟斷的公司，或採取其他救濟措施。依美國的體制，必須說服法官同意，才能採取行動。成功走完這些程序，可能花費數年時間。

紐約 Instagram 臉書

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