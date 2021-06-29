鴻海代工Pepper機器人已停產 軟銀：若需求回升可復產
日本軟銀集團 （SoftBank Group）已經停產由鴻海（2317）代工的Pepper機器人，原因是需求疲軟。軟銀也正在削減旗下全球機器人業務的工作職位，縮減在這塊產業的雄心壯志。
根據路透引述消息來源與相關文件報導，第一款號稱有「心」的人形機器人Pepper去年已經停止生產。兩名消息人士說，若要恢復生產，耗費的成本並不便宜。
配備有人工智慧（AI）的Pepper機器人是由鴻海在中國大陸進行生產，曾在日本、大陸、歐洲和美國等市場銷售，主打能協助填補勞力短缺情況，可運用在門市商店，擔起接待消費者的任務。不過，這款機器人難以找到全球客戶群，一名消息人士透露，產量僅達2.7萬台。
日經新聞報導，Pepper機器人已經在去年夏季停產，原因是庫存增加。
Pepper是在2015年於日本開賣，目前以出租方式讓企業客戶承租。一般消費者也能以每台217,800日圓（1,970美元）的價格購買。
軟銀機器人團隊（SoftBank Robotics Group）一名主管表示：「如果需求恢復，我們計劃恢復生產。」他否認Pepper產品已經完全終止。
路透分析，這次業務縮減反映軟銀社長孫正義要讓軟銀成為機器人產業領導者、生產能夠服務消費者、甚至做為保母的人形機器人相關計畫被淡化了。
在業務縮編部分，根據四名消息人士的說法和文件資料，軟銀計劃9月在法國裁員，當地的330個職位將裁撤約一半。這代表縮減這項事業具有歷史地位的核心，因為軟銀是在2012年收購法國機器人公司Aldebaran，做為機器人事業的開端。
另外三名消息人士說，軟銀在美國、英國規模較小的銷售營運部門也已裁員半數，日本的機器人業務部門員工則重新調配。軟銀發言人證實，法國部份的裁員事宜仍在協商中，最終人數未定，在美國和英國確實進行裁員，在日本則讓員工轉調。不過軟銀表示，將繼續聚焦機器人業務。
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