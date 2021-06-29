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贊同桑默斯 美前財長魯賓：通膨有居高不下的重大風險

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國前財長魯賓跟進桑默斯，認為美國存在通膨居高不下的重大風險。透路
美國前財長魯賓跟進桑默斯，認為美國存在通膨居高不下的重大風險。透路

美國前財政部長魯賓（Robert Rubin）表示，美國存在通膨居高不下的「重大風險」，敦促決策者小心避免過熱。

柯林頓時期擔任財長的魯賓表示，歐巴馬時期的顧問桑默斯（Larry Summers）在疫情紓困達數兆美元之際、就近來物價飆升可能無法消散一事敲響警鐘，「做了很好的公共服務」。

魯賓周一在Aspen Ideas Festival線上活動表示，美國「經濟很強勁」，儘管通膨可能只是暫時現象，但「存在持久不衰的重大風險」。他說：「作為一名投資人和一名決策者，我會持謹慎立場。」

桑默斯在柯林頓政府時期接替魯賓擔任財長，今年出聲支持決策者正冒著通膨失控的風險維持低利率的觀點。他認為今年底物價漲幅會「相當接近」5％。

雖然桑默斯曾表示，拜登的刺激方案規模太大，但魯賓說，目前為止已實施的支出項目--特別是1.9兆美元的防疫紓困案--「必不可缺」。

現任財長葉倫（Janet Yellen）是拜登政府中表達通膨會是暫時現象的領頭人物。

美國5月消費者物價比一年前高5%，是2008年以來的最大增幅。葉倫上周告訴立法委員，她預計到2021年年底，年通膨率將低於該水平。美國聯準會的政策制定者預測，在今年第4季，另一通膨指數上漲3.4%，2022年末上漲2.1%。

通膨 柯林頓 拜登

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