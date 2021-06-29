快訊

接種輝瑞、莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

國際油價受變種病毒和可能增產打壓 金價和銅價俱跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

原油創一周來最大跌幅，在Delta變種病毒對原油需求反彈構成威脅之際，市場預料OPEC+可能在即將召開的會議上決定增產。金價小幅走低，受美元走強影響；銅價也下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油創一周來最大跌幅

紐約原油期貨收盤下跌1.5%。據RBC Capital Markets的一份報告，OPEC+周四會議可能宣布8月每日增產50萬至100萬桶。與此同時，更具傳染性的delta變種病毒導致亞洲和澳洲部分地區重新實施封鎖。

Rystad Energy的石油市場分析師Louise Dickson說：「鑒於疫情爆發的可能性，我們認為OPEC+應該會採取更為謹慎的立場，8月產量將比前月只增加10萬-20萬桶/日」

紐約商品交易所，8月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.14美元，結算價報每桶72.91美元。8月交割的布蘭特原油結算價下跌1.5美元，至每桶74.68美元。

●金價小跌，銅價也走低

美元指數從一周多以來的最低點反彈，因變種病毒引發的限制措施。促使投資人重新思考再膨脹交易。

更為謹慎的市場情緒支撐美元並打壓了美債殖利率，抑制對黃金作為替代資產的需求。

現貨黃金紐約時間下午3:55跌0.2%至每英兩 1,777.99 美元，盤中一度下跌0.6%； Comex 8月交割黃金期貨上漲0.2%，收於1,780.70美元。

白金也小幅走低，而白銀和鈀金上漲。

倫敦金屬交易所三個月交割銅期貨下跌0.3%，收於每噸9,388美元；LME其他主要金屬漲跌互現，鎳跌1.2%，錫上漲1.2%。

變種病毒 紐約 OPEC 原油價格 金價

延伸閱讀

亞洲疫情加劇 國際油價下跌

屏東為什麼不封城？ 網揭真相：難道要他們自生自滅

屏東枋山Delta病毒群聚 染疫熱區30日起過防疫新生活

Delta變異株發燒症狀最多 打疫苗可防9成住院重症

相關新聞

臉書推升科技股 史指、那指同創高

受臉書勝訴和科技股普遍走強提振，美股再創新高。

美股標普與那指創新高 科技股強漲、景氣類股軟腳

美股標普500指數和斯達克指數周一（28日）收盤創歷史新高，受科技股漲勢推動，因投資人預期企業財報季將表現強勁，而利率仍...

亞洲煉油廠 苦惱過剩問題

彭博資訊報導，台灣台塑石化、南韓GS Caltex等以出口為主的亞洲大型煉油廠，正考慮降低成品油加工率，因為亞洲新冠疫情...

蘋果傳推超大尺寸iPad Pro

彭博資訊報導，蘋果公司（Apple）正考慮推出更大尺寸的平板電腦iPad Pro，超大尺寸的機款最快可能兩年內問世，有利...

MWC登場 馬斯克演講聚焦

西班牙巴塞隆納的世界行動通訊大會（MWC）28日起登場，將採用實體與虛擬混合的方式舉行，將吸引來自143個國家的3萬人與...

英國下令禁止幣安營業

英國金融行為管理局（FCA）發布消費者提醒，禁止加密貨幣交易所幣安（Binance）在當地從事任何受到監管的活動，成為各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。