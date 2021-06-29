國際油價受變種病毒和可能增產打壓 金價和銅價俱跌
原油創一周來最大跌幅，在Delta變種病毒對原油需求反彈構成威脅之際，市場預料OPEC+可能在即將召開的會議上決定增產。金價小幅走低，受美元走強影響；銅價也下跌。以下是整理自彭博的商品行情：
●原油創一周來最大跌幅
紐約原油期貨收盤下跌1.5%。據RBC Capital Markets的一份報告，OPEC+周四會議可能宣布8月每日增產50萬至100萬桶。與此同時，更具傳染性的delta變種病毒導致亞洲和澳洲部分地區重新實施封鎖。
Rystad Energy的石油市場分析師Louise Dickson說：「鑒於疫情爆發的可能性，我們認為OPEC+應該會採取更為謹慎的立場，8月產量將比前月只增加10萬-20萬桶/日」
紐約商品交易所，8月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.14美元，結算價報每桶72.91美元。8月交割的布蘭特原油結算價下跌1.5美元，至每桶74.68美元。
●金價小跌，銅價也走低
美元指數從一周多以來的最低點反彈，因變種病毒引發的限制措施。促使投資人重新思考再膨脹交易。
更為謹慎的市場情緒支撐美元並打壓了美債殖利率，抑制對黃金作為替代資產的需求。
現貨黃金紐約時間下午3:55跌0.2%至每英兩 1,777.99 美元，盤中一度下跌0.6%； Comex 8月交割黃金期貨上漲0.2%，收於1,780.70美元。
白金也小幅走低，而白銀和鈀金上漲。
倫敦金屬交易所三個月交割銅期貨下跌0.3%，收於每噸9,388美元；LME其他主要金屬漲跌互現，鎳跌1.2%，錫上漲1.2%。
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