台積電ADR隨費半大漲2.6% 較台北交易溢價13.1%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大漲2.6%收在119.61美元，較台北交易股票溢價13.1%。費城半導體指數大漲2.5%。

美股標普500指數和斯達克指數周一（28日）收盤創歷史新高，受科技股漲勢推動，因投資人預期企業財報季將表現強勁，而利率仍處於低檔。

道瓊工業指數28日收盤下跌150.57點，跌幅0.44%，收34,283.27點；標普500指數收復稍早失地，從上周五的紀錄高點再上漲9.91點，漲幅0.23%，至4,290.61點。那斯達克指數上漲140.12點，漲幅0.98%，報14,500.51點。

台灣加權股價指數昨天上漲87.98點收17,590.97點。台積電跌0.2%收590元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 115.08 -1.79 112.50 2.30

中華電 CHT 113.52 -0.66 114.00 -0.42

台積電 TSM 667.40 +2.64 590.00 13.12

聯電 UMC 53.01 +0.74 52.60 0.78

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體 ADR

延伸閱讀

油價走高 台、化國喬受惠

小電子期三原則、五步驟 操作關鍵

謝金河：台股來到關鍵十字路口

台積電ADR勁揚逾1% 較台股溢價率達9.25%

相關新聞

美股標普與那指創新高 科技股強漲、景氣類股軟腳

美股標普500指數和斯達克指數周一（28日）收盤創歷史新高，受科技股漲勢推動，因投資人預期企業財報季將表現強勁，而利率仍...

臉書推升科技股 史指、那指同創高

受臉書勝訴和科技股普遍走強提振，美股再創新高。

11年新高 韓經濟成長上修至4.2％

南韓財政部28日大幅上修今年經濟成長率預估值到4.2%，為11年來新高，主因預期出口將創新高，國內疫苗接種加速，以及政府...

亞洲煉油廠 苦惱過剩問題

彭博資訊報導，台灣台塑石化、南韓GS Caltex等以出口為主的亞洲大型煉油廠，正考慮降低成品油加工率，因為亞洲新冠疫情...

蘋果傳推超大尺寸iPad Pro

彭博資訊報導，蘋果公司（Apple）正考慮推出更大尺寸的平板電腦iPad Pro，超大尺寸的機款最快可能兩年內問世，有利...

MWC登場 馬斯克演講聚焦

西班牙巴塞隆納的世界行動通訊大會（MWC）28日起登場，將採用實體與虛擬混合的方式舉行，將吸引來自143個國家的3萬人與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。