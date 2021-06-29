台積電ADR隨費半大漲2.6% 較台北交易溢價13.1%
台積電ADR周一大漲2.6%收在119.61美元，較台北交易股票溢價13.1%。費城半導體指數大漲2.5%。
美股標普500指數和斯達克指數周一（28日）收盤創歷史新高，受科技股漲勢推動，因投資人預期企業財報季將表現強勁，而利率仍處於低檔。
道瓊工業指數28日收盤下跌150.57點，跌幅0.44%，收34,283.27點；標普500指數收復稍早失地，從上周五的紀錄高點再上漲9.91點，漲幅0.23%，至4,290.61點。那斯達克指數上漲140.12點，漲幅0.98%，報14,500.51點。
台灣加權股價指數昨天上漲87.98點收17,590.97點。台積電跌0.2%收590元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 115.08 -1.79 112.50 2.30
中華電 CHT 113.52 -0.66 114.00 -0.42
台積電 TSM 667.40 +2.64 590.00 13.12
聯電 UMC 53.01 +0.74 52.60 0.78
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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