今天開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數上周五（25日）再創歷史新高，拜登的基建計畫樂觀可期，市場對全球經濟成長更具信心，帶動美股締造2月來最佳單周表現。本周即邁入下半年，美國6月就業報告將會是左右美股接下來走勢的關鍵。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●標普500連二日創新高

美股上周一由道瓊以3月來最大漲勢領銜上攻，接下來幾天漲勢稍退，但已足以讓標普500指數在上周四和五兩天連創新高。

標普500指數周五上漲0.3%，收在4,280點，一周上漲2.7%，創2月來最大漲單周漲幅。道瓊指數漲237點，一周上漲3.4%；那斯達克綜合指數周五小跌0.1%，周線仍有2.4%的漲幅。費半指數上周五跌0.4%，台積電ADR跌0.6%，較台北交易股票溢價所10%。

投資人指出，美股本周之所以反彈，是因為最新數據顯示全球經濟正加速成長；此外，市場也看好美國政府會推出更多財政刺激措施。美國總統拜登上周四和十位中間派參議員就規模逾1兆美元的基礎建設計畫達成協議，經費將用於更新電力設施、大眾運輸、道路和橋梁以及其他基礎設施。

柏瑞投資基金經理人芮達說：「目前處於景氣數據仍在加速成長的階段。」他指出，調查顯示，歐元區企業景氣出現15年來最大幅度成長。瑞銀證券首席證券策略師帕克指出，美股也受基建消息的鼓舞，而美國企業第2季可望隨經濟解封繳出財報佳績，對股價表現也是一大助益。

●變種病毒威脅歐洲復甦

新冠變種病毒Delta持續肆虐，澳洲與泰國等地不是延遲、就是再度實施封鎖措施。經濟學家也警告，Delta病毒威脅歐洲夏季復甦。

澳洲27日通報的本土病例數為今年來最多，促使雪梨宣布實施為期二周的封鎖措施，以遏阻Delta變種病毒的散布，北方的達爾文市也實施兩天的居家避疫令，昆士蘭等四個省份也採行更嚴格的社交距離措施。澳洲官員表示，由於Delta變種病毒的傳染力更強，未來幾天的確診病例數可能會增加。

泰國為了減緩Delta病毒株的蔓延之勢，28日起也再度實施大曼谷地區的餐廳、營建工地及聚會的限制，包括餐廳禁止內用、營建工地關閉、聚會人數不得超過20人等，將實施至少一個月。

馬來西亞的全國封鎖措施原定28日結束，但當局表示因為新增確診病例數還是太多，因此將延長封鎖，直到每日新增病例數降到4,000例以下，政府也將在28或29日宣布全面的協助措施。

●英特爾：晶片下半年達缺貨觸頂

全球晶片巨頭英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，半導體缺貨將在下半年達到高峰，然後開始改善，但預期晶片產能在2023年前仍無法回到健康供需水準。

基辛格受訪指出，「晶片缺貨問題會在今年下半年達到高峰，隨後將觸底反彈、開始改善。」儘管如此，基辛格認為，「2023年前晶片產能仍回不到健康的供需情況」，對許多產業來說，在狀況好轉之前可能會碰到更糟的局面。

●特斯拉在中國大陸召回逾28萬輛汽車

特斯拉將為中國28.5萬多輛汽車進行軟體修復，以解決當地監管機構發現的安全問題；這相當於最近幾年特斯拉在中國交付的大部分車輛。

許多情況下，預計可以通過線上升級汽車主動巡航控制功能，以遠距方式完成召回。特斯拉將軟體進行免費升級。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，「此事將給特斯拉在中國這一關鍵地區留下污點，短期之內會構成不利影響，」「這一問題縈繞不散，但顯然中國立場堅決，特斯拉需要進行大範圍的召回。」

●英國監管當局禁止幣安

英國金融行為監管局(FCA)就Binance Markets Ltd.發布消費者提醒，禁止這家加密貨幣交易所在英國從事任何受監管的活動。

FCA表示，該公司需在周三晚之前確認移除所有廣告和推介，還必須在網站、社交媒體和其他傳媒平台上說明已經沒有在英國營運的許可。