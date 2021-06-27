快訊

聯亞疫苗二期試驗無不良反應 力拚7月取得EUA後施打

歐盟擬將海、陸運納入碳交易體系

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

歐盟執委會正在推動迄今規模最大的碳排放交易體系（EU ETS）改革，計劃將海運納入碳交易市場，並將對建築物供暖系統與陸運業者提出一個新排放交易計畫，凸顯歐盟力拚實現2030年氣候目標的決心。

根據彭博資訊看到的法律草案，歐盟執委會擬在2023至2025年分階段將船運業者逐步納入這個碳排放交易體系，並規定業者從2026年起完全遵守碳排放上限。 

歐盟在預定7月14日發布的這份文件中說，將海運納入排放交易體系，意味船舶在進入歐盟港口以及停泊港口期間的碳排放，都須遵守碳排放規定。

歐盟也將對建築物供暖系統及陸運業者實施一項新的碳排放交易計畫。根據草案內容，受監管的實體須持有溫室氣體排放許可證，並通報2024年和2025年的排放量，並在2026年正式上路。

碳排放 歐盟

延伸閱讀

匈牙利LGBTQ新法犯眾怒 荷總理直言歐盟不能容

歐盟多國拒與蒲亭重啟會談 德法提案破局

歐盟解除台灣非必要旅行限制 鳳凰搶先推歐洲「機+酒」

梅克爾：歐盟應該尋求和普亭直接對話

相關新聞

IMF追加6,500億美元特別提款權 程序預計8月完成

國際貨幣基金（IMF）25日執委會據悉已同意追加6,500億美元緊急預備金（也就是特別提款權SDR）一案，代表這項因應新...

推特CEO邀馬斯克談比特幣

一向看好比特幣的兩位科技天王：特斯拉執行長馬斯克和推特執行長多爾西，同意下個月開聊比特幣前景；「女股神」伍德隨後應聲附和...

桑默斯：美通膨率將逼近5%

美國前財長桑默斯預測，到今年年底美國通膨率會「非常接近」5%，且很有可能影響到通膨預期，因此接下來到年底，債券殖利率將持...

標普500 連二日創新高

美股標普500指數上周五（25日）再創歷史新高，拜登的基建計畫樂觀可期，市場對全球經濟成長更具信心，帶動美股締造2月來最...

時尚圈也著迷 開發虛擬飾品

時尚產業也開始對利用NFT（非同質化代幣）交易的「虛擬服飾」感到興趣，不存在實體世界的虛擬名牌包甚至能以數千美元出售，反...

東南亞掀數位資產淘金潮

自藝術家Beeple年初以6,900萬美元賣出他的非同質化代幣（NFT）作品以來，市場掀起一股NFT潮流，支持人士相信這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。