歐盟擬將海、陸運納入碳交易體系

歐盟執委會正在推動迄今規模最大的碳排放交易體系（EU ETS）改革，計劃將海運納入碳交易市場，並將對建築物供暖系統與陸運業者提出一個新排放交易計畫，凸顯歐盟力拚實現2030年氣候目標的決心。

根據彭博資訊看到的法律草案，歐盟執委會擬在2023至2025年分階段將船運業者逐步納入這個碳排放交易體系，並規定業者從2026年起完全遵守碳排放上限。

歐盟在預定7月14日發布的這份文件中說，將海運納入排放交易體系，意味船舶在進入歐盟港口以及停泊港口期間的碳排放，都須遵守碳排放規定。

歐盟也將對建築物供暖系統及陸運業者實施一項新的碳排放交易計畫。根據草案內容，受監管的實體須持有溫室氣體排放許可證，並通報2024年和2025年的排放量，並在2026年正式上路。