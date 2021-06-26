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全球晶片荒 英媒：台灣業者對移工下疫情禁足令

中央社 / 倫敦25日綜合外電報導
英國媒體報導，台灣晶片業者疲於維持產能以因應全球需求之際，部分外籍移工宣稱「被關」在宿舍、輪班時不准刷牙，甚至被告知如果染疫過世，遺體會在家人趕不及送終下就火化。圖為日前封測大廠京元電子在廠內辦理快篩。圖／報系資料照
英國媒體報導，台灣晶片業者疲於維持產能以因應全球需求之際，部分外籍移工宣稱「被關」在宿舍、輪班時不准刷牙，甚至被告知如果染疫過世，遺體會在家人趕不及送終下就火化。圖為日前封測大廠京元電子在廠內辦理快篩。圖／報系資料照

英國媒體報導，台灣晶片業者疲於維持產能以因應全球需求之際，部分外籍移工宣稱「被關」在宿舍、輪班時不准刷牙，甚至被告知如果染疫過世，遺體會在家人趕不及送終下就火化。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站今天報導，為在疫情期間因應全球消費性電子產品需求大增，據稱有科技公司利用恐懼讓勞工隔離，有些業者告訴員工，如果染疫將面臨罰款。

每日電訊報調查團隊發現，在台灣賺錢的半導體產業中，勞工權益被壓榨。台灣5月開始爆發疫情後，引發工廠作業中斷疑慮，令人憂心會讓全球供應鏈苦惱的晶片危機惡化。

不過，企業因應疫情的作為，凸顯對待勞工的做法有問題，而且涉嫌歧視東南亞移工。

每日電訊報調查團隊訪問勞工、人權團體並檢視20多份內部及人員通訊文件，發現部分勞工不僅被關在宿舍，還被威脅染疫的話要自付醫療費甚至罰款。有些人曾被警告，如果放假時染疫，恐怕會丟飯碗。

以一家矽晶片工廠一則訊息為例，廠方禁止員工外出購買基本必需品。有人力仲介語出驚人，試圖威脅移工屈服，例如有訊息告訴移工「如果過世，遺體就會立即在台灣火化，家人甚至看不到你的遺體，而且給家人的匯款立即中斷」。

報導提到，華通電腦股份有限公司（CompeqManufacturing）是一些限制勞工行動的企業之一。根據一份內部備忘錄和一名員工說法，員工每天只准外出一次，最多90分鐘。備忘錄說員工必須暫停與非華通的友人外出。

華通否認限制員工行動，並說90分鐘規定只是建議，沒有附帶懲處。公司表示，一切按照政府防疫規定。

日月光集團（ASE Group）一名菲律賓員工宣稱，那裡的員工也被要求下班後一個小時內必須回到宿舍，並受到刷卡監控。她聲稱沒遵守會「記大過」，許多員工很怕沒工作，「感覺很像我們被關在牢中，一舉一動都被公司監控」。

日月光表示，員工可以自由行動，「但我們鼓勵他們遵守衛生福利部疾病管制署建議待在家中或宿舍，避免不必要的外出和群聚」。

公司也表示理解員工的焦慮並曾提供補貼，並說防疫措施都是遵守勞動部和疾病管制署規定。

調查團隊聯絡疾病管制署尋求置評，疾病管制署強調沒有禁止移工外出，如果雇主透過「不正當手段」限制移工的行動，他們可能會有「刑事責任」。

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