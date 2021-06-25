Panasonic出清對特斯拉的持股 用來支應新投資計畫

日經產業新聞周五報導，日本的Panasonic公司去年度出清對電動車大廠特斯拉（Tesla）的所有持股，有助獲致數十億美元收益，為新投資案提供資金。

Panasonic是在2010年以每股21.15美元的價格買進140萬股特斯拉，大約花了24億日圓（2,165萬美元）。如今特斯拉一股價值679.82美元。

Panasonic截至3月底止去年度現金流量表上的「出售和贖回投資的收益」項目，列有4,299億日圓, 可能絕大部分就是賣出特斯拉獲致的豐厚收益。相較於前一年，該項下僅列491.3億美元。

日經產業新聞說，產品包括單車和吹風機的Panasonic，為特斯拉供應電池，而兩者合作關係不會因為處分持股受到影響。

另外，Panasonic今年稍早表示，會以71億美元加碼買進美國供應鏈軟體商Blue Yonder的股票。