日防衛大臣：台灣安全直接關係日本安全

日本防衛大臣岸信夫周四（24日）表示，台灣的安全直接關係到日本的安全。彭博新聞社報導，這位與台灣親近的日本內閣部長在中國大陸派出28架軍機擾台一周後，評論日本與台灣國家安全的關連。

岸信夫周四接受彭博訪談時說：「台灣的安全與穩定，與日本直接相連。我們密切監看著中國與台灣的關係，以及中國的軍事活動。」他認為，「中國強化軍事力量的結果，使得中國與台灣之間的平衡嚴重傾斜到中國那一邊。」然後差距年年加大。

彭博指出，台灣對日本非常重要，因為台灣南方的呂宋海峽是日本能源運輸船隻往來要道；日本缺乏能源，要靠進口來維持經濟。

4月17日岸信夫曾到日本距離台灣最近的與那國島視察。根據日本富士新聞網的報導，他視察幾天後出席執政黨一項研討會時提到，如果台灣「赤化」，局勢可能大幅改變，日本對之需要有所準備。中國大陸外交部隨後批評岸信夫的談話輕率且不負責任。

.彭博說，台灣已經成為美國與美國盟邦愈來愈重要的話題。許多國家擔憂中國大陸對台灣日益獨斷的行為，台灣的半導體產業是全球供應鏈的關鍵。

岸信夫是日本前首相安倍晉三的弟弟。去年台灣前總統李登輝逝世，當時尚未出任防衛大臣的他與日本國會議員一行，前往台灣弔唁。

岸信夫談到日本的國防設備出口政策時強調，「轉移國防技術給其他國家，能夠促進和平、國際合作以及這些國家的安全。同時，也能強化我們的國防工業基礎。」