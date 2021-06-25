那指和標普收盤同創新高 道瓊因基建協議大漲322點

美股那斯達克綜合指數和標普500指數周四（24日）收盤同創新高，道瓊工業指數上漲近1%，美國總統拜登稍早接受參議院兩黨達成的基礎建設協議。

道瓊工業指數上漲322.58點，漲幅0.95%，收報34,196.82點，標普500指數漲0.58%，收在4,266.49點，那斯達克指數上揚0.69%，終場報14,369.71點。

在大規模財政擴張措施的幫助下，美國第1季經濟換算為年率後成長6.4%，投資人一直希望基礎建設協議能引領美國進入下一階段復甦，和推動股市進一步上揚。

建築和採礦設備製造商卡特彼勒（Caterpillar）和飛機製造商波音（Boeing）均漲逾2%，助功道指上揚。IndexIQ投資長Sal Bruno說：「我認為，原物料和工業類股近期將會『利多出盡』，但當我們開始看到基建設施計畫的更多支出細節，我想這些類股有望持續受惠。」

電動車廠特斯拉上漲3.5%，在標普500指數中漲幅最大，執行長馬斯克稍早表示，在現金流可以合理預測的情況下，他將安排SpaceX旗下的太空網路新創事業「星鏈」（Starlink）掛牌上市，也說優先考慮讓特斯拉股東投資。

美國支付業者PayPal和臉書均漲逾1%，也有助提振標普500指數和那斯達克指數上揚。微軟上漲0.5%，市值首次超過2兆美元。

美國勞工部24日公布，截至19日的上周，首度請領失業救濟金的人數減少7,000人，至41.1萬人，略高於市場預估的38萬人。商務部也公布第一季國內生產毛額（GDP）終值，按年率維持在6.4%，並確認5月公布的初估值。

標普科技股、醫療保健股和通訊服務股都在盤中觸及高點。例如，製藥商禮來（Eli Lilly）大漲7.3%，締造歷史新高價位，禮來稍早表示，今年將向美國食品藥物管理局（FDA）申請加速核可治療阿茲海默症的臨床試驗用藥。

美國藥廠百健（Biogen）股價則下跌6.1%。百健研發的阿茲海默症藥物Aducanumab，本月稍早獲得監管機構核可。