國際油價上漲 銅價終止三連漲 金價連三跌

油價在震盪中小幅收高，交易員OPEC+即將舉行的會議之前觀望，產油國在此次會上可能增產；銅價終止三連漲，投資人擔心聯準會（Fed）可能比預期更早緊縮貨幣政策，且有跡象顯示美中可能爆發貿易摩擦；金價轉跌，連續三天下跌，最新美國數據表明經濟正在復甦，削弱了避險金屬的吸引力。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價上漲

美國原油期貨全天漲跌不定，收盤上漲0.3%。

根據彭博調查，沙烏地和俄羅斯為首的OPEC+下周開會將重啟一些被暫停的產量。

CFRA Research的能源股票分析師Stewart Glickman表示，需求方面沒有真正改變，OPEC+可能會逐漸增加產量，「考慮到他們到目前為止的紀律，我認為不會完全放開」。

印度再次敦促OPEC及其盟國恢復被暫停的石油產能，這個全球第三大石油消費國對能源價格飆升表示「深刻關切」。

8月交割的西德州中級原油（WTI）上漲22美分，收於每桶73.30美元；布蘭特8月原油期貨上漲37美分，收於每桶75.56美元。

●銅價結束三連漲

對現貨市場疲軟的疑慮也打擊了情緒。倫敦金屬交易所跟蹤倉庫的銅庫存創11個月以來的最高。由於中國大陸出現需求疲軟的跡象，亞洲的庫存最近也有所增加。

倫敦時間下午5:53，LME銅價下跌0.7%，結算價每噸9,419美元。周四倫敦鋁價持平，其他金屬上漲。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭表示，美國經濟可能比預期更早達到Fed縮減資產購買規模的門檻，他還預期明年會升息。

美國宣布禁止進口新疆生產的多晶矽產品，可見拜登政府因認定中國大陸侵犯維吾爾族人權的行為祭出迄今為止力度最大的反制措施。

Marex分析師Anna Stablum認為，美中的緊張局勢加劇抑制了市場情緒。

●黃金下跌

現貨黃金截至紐約時間下午1點42分下跌0.2%至每英兩1,775.27美元，盤中曾一度上漲0.5%。上周金價下跌6%，為2020年3月來最大跌幅。

8月交割黃金期貨下跌0.4%，收於1,776.70美元。現貨白銀、白金和鈀金均上漲。

上周美國首次申請失業救濟人數小幅下降，恢復之前的下降趨勢，反映經濟好轉。美國5月耐久財訂單創1月以來最大增幅，受益於飛機和汽車訂單的大幅增加。

StoneX分析師Rhona O’Connell表示，金價在上周Fed採取鷹派立場後正在稍事喘息，隨後獲得一些穩健的逢低買盤追捧。