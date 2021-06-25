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台積電ADR勁揚逾1% 較台股溢價率擴大達11.23%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

台股ADR周四（24日）收盤上漲，台積電ADR漲逾1%，較台北交易股票溢價為11.23%。

道瓊工業指數23日收盤上漲322.58點，漲幅0.95%，收34,196.82點；標普500指數上漲24.65點，漲幅0.58%，收4266.49點；那斯達克指數上漲97.98點，漲幅0.69%，收14,369.71點。

費城半導體指數收盤上漲1.77%，收3,253.80點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.37 +0.72%

中華電 CHT40.77 +0.20%

台積電 TSM 117.24 +1.03%

聯電 UMC 9.54 +2.8%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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