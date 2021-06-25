台積電ADR勁揚逾1% 較台股溢價率擴大達11.23%
台股ADR周四（24日）收盤上漲，台積電ADR漲逾1%，較台北交易股票溢價為11.23%。
道瓊工業指數23日收盤上漲322.58點，漲幅0.95%，收34,196.82點；標普500指數上漲24.65點，漲幅0.58%，收4266.49點；那斯達克指數上漲97.98點，漲幅0.69%，收14,369.71點。
費城半導體指數收盤上漲1.77%，收3,253.80點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.37 +0.72%
中華電 CHT40.77 +0.20%
台積電 TSM 117.24 +1.03%
聯電 UMC 9.54 +2.8%
資料來源：彭博資訊
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