現場畫面曝光！美佛州濱海公寓大樓局部倒塌 目前死傷不明

美國佛羅里達州邁阿密海灘（Miami Beach, FL）24日凌晨發生一棟建築物局部倒塌，邁阿密達德郡消防隊已出動超過80個單位前往救援。

據《邁阿密先驅報》（Miami Herald）消息，出事建築是一棟建於1981年，位處海濱的12層公寓大樓（Condo tower），共有超過一百個單位。從邁阿密灘警方在推特發布的現場影像可見，該公寓大樓的大半側都已經淪為一堆瓦礫。

官方目前尚未發表死傷人數，據指一位已在現場的消防隊員稱多人傷亡。