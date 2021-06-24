現場畫面曝光！美佛州濱海公寓大樓局部倒塌 目前死傷不明
美國佛羅里達州邁阿密海灘（Miami Beach, FL）24日凌晨發生一棟建築物局部倒塌，邁阿密達德郡消防隊已出動超過80個單位前往救援。
據《邁阿密先驅報》（Miami Herald）消息，出事建築是一棟建於1981年，位處海濱的12層公寓大樓（Condo tower），共有超過一百個單位。從邁阿密灘警方在推特發布的現場影像可見，該公寓大樓的大半側都已經淪為一堆瓦礫。
官方目前尚未發表死傷人數，據指一位已在現場的消防隊員稱多人傷亡。
So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X— Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021
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