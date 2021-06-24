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暗示升息？南韓央行總裁：今年展開貨幣正常化
南韓央行總裁李柱烈今天（24日）表示，貨幣政策正常化應該要在今年展開，而且不應該被視為是央行收緊政策立場。這是他迄今發出有關準備升息的最明確訊號。
南韓央行今天公布通膨半年度報告，李柱烈在記者會上表示，目前利率處在0.5%的歷史低點是「大幅度寬鬆」，就算升息一、兩次後，也還是維持寬鬆。他說，政府的財政政策可望能支撐受貨幣政策正常化影響的企業。
李柱烈表示：「貨幣正常化發生的月份和速度取決於新冠病毒變異體的擴散、金融失衡進展的步調，以及經濟復甦的動能。」
南韓央行近期強調控制疫情期間刺激措施的必要性，但直到24日前，李柱烈都不願直接提及要在今年展開貨幣政策化。
上述消息帶動南韓3年期公債殖利率24日盤中上升3個基點至1.37%，韓元則升值0.1%，至1,136.65韓元兌1美元。
李柱烈指出，將貨幣政策正常化，同時政府追加財政刺激措施，並不必然代表是政策不一致，政府有必要支出，為後疫情時代的經濟做準備。他說：「在我們正常化貨幣政策之際，將會有領域面臨困難。財政政策能夠為自僱人士和小企業提供保護。」
南韓近月通膨率已經升破央行設定的2%目標，這強化市場對央行即將緊縮政策的預期。
南韓央行在通膨半年度報告中表示：「隨著經濟迅速復甦，需求面的通膨壓力正在增強，今年下半年通膨率將在2%左右波動。」報告指出，隨著人們增加購物、旅遊和外出用餐，民間消費好轉，將推升下半年的消費者物價。
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