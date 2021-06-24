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美傳今將限制新疆多晶矽進口 商務部把5陸企列黑名單

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
中國大陸新疆哈密的一處光電廠站。 新華社
中國大陸新疆哈密的一處光電廠站。 新華社

美國為制裁中國大陸侵害新疆維吾爾族穆斯林人權，預定將今（24）日正式宣布禁止部分新疆生產的多晶矽太陽能產品進口到美國。全球約一半的多晶矽供應量是由新疆的工廠生產，多晶矽是製造太陽能電板和半導體的關鍵材料。

另外，美國商務部23日也把五家中國大陸企業列入禁止對其供貨的限制出口實體名單。被列入黑名單的公司包括合盛硅業、新疆大全新能源、新疆東方希望有色金屬、新疆協鑫新能源材料科技、新疆生產建設兵團。要向這些實體出口的美國公司，必須事先獲得美國政府批准。

上述部分被列入黑名單的企業，生產用於太陽能電池板生產的單晶矽和多晶矽。

多位知情人士對彭博表示，美國政府今天將公告限制新彊太陽能產品的措施。這是拜登政府對新疆人權問題至今最大反制動作。禁令將影響太陽能產品供應鏈，迫使美國公司改向其他地方採購原料。

台灣業界人士分析，美國抵制後，台灣的達能（3686）、元晶、茂迪、聯合再生等公司可望迎來轉單效應。

據了解，美國立即會有的行動是，由海關和邊境保護局公告針對中國大陸合盛硅業的暫時扣押命令，禁止該公司產品輸入美國港口，只有在能夠證明貨品並非強迫勞動生產而來，才會放行。

彭博指出，拜登政府這項禁令衝擊美國太陽能產業，使業者處於罕見的成本提高時期，威脅到美國市場新能源裝置的安裝。根據PVInsights的資料，多晶矽的價格最近已因強勁需求而大漲，太陽能面板價格今年開始也上揚。

總部位於華盛頓的太陽能產業協會（SEIA）最近開發了一項追蹤工具，能協助美國的太陽能產品進口業者追蹤他們製程所使用的材料供應來源。超過175家太陽能公司已經加入這個非強制性的平台，來避免使用到強迫勞工生產的產品。

彭博說，新疆是主要的多晶矽中心，在新疆生產的材料會送到中國大陸其他地區的工廠再加工組裝製成太陽能電板，輸入美國。

新疆 黑名單

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