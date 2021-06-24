逃漏稅遭引渡回美！防毒軟體「McAfee」創辦人獄中身亡
全球知名防毒軟體「McAfee」創辦人麥考菲（John McAfee）去年因涉嫌逃稅遭美國政府通緝，沒想到在西班牙等待引渡回美受審之際，麥考菲近日竟被發現在牢房中身亡、死因仍待調查，不過獄方表示所有證據表明為自殺。
75歲的麥考菲去年遭美國田納西州檢方指控逃稅，據悉，他透過從事顧問工作、加密貨幣和出售個人生涯故事版權等方式獲取數百萬美元收入，但2014年至2018年間卻刻意未提交納稅申報表，並去年於10月在西班牙巴塞隆納機場被捕。
視訊出庭時，麥考菲強調若被送回美國「恐在牢裡度過餘生」。西班牙國家法庭（National Court）23日仍裁定將他引渡至美國受審，最高可處30年徒刑、可提出上訴。
判決出爐後，麥考菲被發現陳屍在鄰近巴塞隆納的「Brians 2監獄牢房中」。加泰隆尼亞司法部發表聲明證實，指獄方醫療人員和獄警發現麥考菲異狀後，都試圖透過救生程序搶救，但最後仍回天乏術，並稱「任何跡象都表明麥考菲死於自殺」，加泰隆尼亞最高法院發言人則表示，死因仍在調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言