快訊

逃漏稅遭引渡回美！防毒軟體「McAfee」創辦人西班牙獄中身亡

北農疫苗打4千人？攤商爆：1攤位僅限1人 員工不能打

逃漏稅遭引渡回美！防毒軟體「McAfee」創辦人獄中身亡

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
全球知名防毒軟體「McAfee」創辦人麥考菲因涉嫌逃稅遭美國政府通緝，沒想到在西班牙等待引渡回美受審之際，麥考菲竟被發現在牢房中身亡、死因仍待調查。路透
全球知名防毒軟體「McAfee」創辦人麥考菲因涉嫌逃稅遭美國政府通緝，沒想到在西班牙等待引渡回美受審之際，麥考菲竟被發現在牢房中身亡、死因仍待調查。路透

全球知名防毒軟體「McAfee」創辦人麥考菲（John McAfee）去年因涉嫌逃稅遭美國政府通緝，沒想到在西班牙等待引渡回美受審之際，麥考菲近日竟被發現在牢房中身亡、死因仍待調查，不過獄方表示所有證據表明為自殺。

75歲的麥考菲去年遭美國田納西州檢方指控逃稅，據悉，他透過從事顧問工作、加密貨幣和出售個人生涯故事版權等方式獲取數百萬美元收入，但2014年至2018年間卻刻意未提交納稅申報表，並去年於10月在西班牙巴塞隆納機場被捕。

視訊出庭時，麥考菲強調若被送回美國「恐在牢裡度過餘生」。西班牙國家法庭（National Court）23日仍裁定將他引渡至美國受審，最高可處30年徒刑、可提出上訴。

判決出爐後，麥考菲被發現陳屍在鄰近巴塞隆納的「Brians 2監獄牢房中」。加泰隆尼亞司法部發表聲明證實，指獄方醫療人員和獄警發現麥考菲異狀後，都試圖透過救生程序搶救，但最後仍回天乏術，並稱「任何跡象都表明麥考菲死於自殺」，加泰隆尼亞最高法院發言人則表示，死因仍在調查中。

西班牙 引渡 加泰隆尼亞

延伸閱讀

等待引渡美國期間 邁克菲創辦人陳屍西班牙監獄

雃博 俯臥位氣墊床攻歐

西班牙特赦加泰9領袖 化解社會對立

統獨和解或自爆？西班牙特赦「加泰隆尼亞獨立建國犯」

相關新聞

逃漏稅遭引渡回美！防毒軟體「McAfee」創辦人獄中身亡

全球知名防毒軟體「McAfee」創辦人麥考菲（John McAfee）去年因涉嫌逃稅遭美國政府通緝，沒想到在西班牙等待引...

鮑爾鴿式發言淡化通膨威脅 強調「非常、非常不可能」

在美國聯準會（Fed）上周透露的鷹派傾向甚於預期、引發市場動盪後，主席鮑爾22日繼續試圖平穩市場預期，持續傳遞鴿派訊息，...

台積電ADR勁揚逾1% 較台股溢價率達9.25%

台股ADR周三（23日）收盤大多上漲，台積電ADR漲逾1%，較台北交易股票溢價為9.25%。

等待引渡美國期間 邁克菲創辦人陳屍西班牙監獄

一名監獄官員表示，防毒軟體邁克菲創辦人邁克菲（John McAfee）今天被人發現陳屍在西班牙的監獄牢房。不久前，法院才...

美ITC：進口的台、韓、泰輪胎 對美製造商造成實質傷害

美國國際貿易委員會（ITC）周三表示，從台灣、南韓和泰國進口的小客車和輕型卡車輪胎，給美國製造商造成了「實質性傷害」。

美元小幅升值 澳幣、紐元搭原物料題材走強

美元周三（23日）小幅走高，聯準會（Fed）兩位官員表示，美國高通膨時期可能比預期更長。此前一天，Fed主席鮑爾淡化不斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。