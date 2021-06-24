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油價攀抵逾兩年半高點 金價衝高後吐回漲幅

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價攀抵逾兩年半高點。（路透）
國際油價攀抵逾兩年半高點。（路透）

國際油價周三（23日）上漲，布蘭特原油價格突破每桶76美元，達到2018年底以來的最高準，但盤中大漲後回吐部分漲幅，技術指標顯示超買，同時美國數據顯示上周原油庫存下降；黃金衝高後回落，吐回盤中漲幅。

●油價攀抵2018年底來最高

紐約原油8月期貨收盤上漲0.23美元，漲幅0.32%，結算價報每桶73.08美元，盤中曾觸及74.25美元，為2018年10月以來的最高水準。

布蘭特原油8月期貨上漲0.38美元，收每桶75.19美元，漲幅0.5%。盤中觸及76.02美元，也是2018年10月以來最高。

美國能源資訊署（EIA）公布，美國原油庫存上周減少760萬桶，至4.591億桶，降幅遠高於路透調查分析師預估的390萬桶。

奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降180萬桶，至2020年3月以來的最低水準。汽油需求上周也小幅上升。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「人們又開始開車了，呈現在數據上。這將維持油價的上行壓力。」

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的兩名消息人士透露，OPEC+正討論從8月起進一步逐步增加石油產量，但尚未就具體數量做出決定。

●黃金價格衝高後回落 市場經歷上周大跌後回穩

黃金現貨價格23日收在平盤，回吐盤中近1%的漲幅，報每英兩1,778.68美元；黃金期貨結算價上漲0.3%，報每英兩1,783.40美元。

金價周三盤中上漲，因聯準會主席鮑爾表示，通膨不會是利率決策的唯一決定因素，聯準會不會倉促升息。這席談話平息投資人對聯準會轉向鷹派立場的疑慮。

High Ridge期貨公司金屬交易部董事David Meger表示：「我們顯然是在一個非常寬鬆的環境下交易，這將支撐金價，總體而言，現在開始提及減少資產購買和升息還為時過早。」

油價 金價 聯準會

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