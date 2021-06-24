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台積電ADR勁揚逾1% 較台股溢價率達9.25%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（23日）收盤大多上漲，台積電ADR漲逾1%，較台北交易股票溢價為9.25%。

道瓊工業指數23日收盤下跌71.34點，跌幅0.21%，收33,874.24點；標普500指數下跌4.60點，跌幅0.11%，收4,241.84點；那斯達克指數上漲18.46點，漲幅0.13%，收14,271.73點。

費城半導體指數收盤上漲0.37%，收3,197.22點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.31 +1.59%

中華電 CHT 40.69 +0.00%

台積電 TSM 116.05 +1.50%

聯電 UMC 9.28 +1.42%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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