日產汽車前總裁戈恩一怒之下 中斷媒體採訪

卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）曾經是國際汽車行業裡權傾一時的領軍人物之一。2019年，他被捕入獄，然後假釋期間又逃離日本的事件更是轟動了全球。

在接受德國之聲《沖突地帶》（Conflict Zone）欄目采訪時，戈恩突然中斷了節目談話。當欄目主持人塞巴斯蒂安（Tim Sebastian）談到，2018年戈恩被捕數周之後，曾有過接觸媒體的機會時，戈恩以主持人「動機惡劣」為由中斷了採訪。

主持人塞巴斯蒂安表示，他之所以提出這一問題，本想是給戈恩一個自我澄清的機會。戈恩宣稱，他受到了陷害，有人想毀壞他的名譽。目前生活在貝魯特的戈恩說：「如果您認為，當時我有過接觸媒體的機會，那麼只能說您的動機很惡劣。」2019年12月，陷入危機的戈恩通過一次傳奇般的出逃行動，離開日本前往貝魯特。

戈恩曾擔任一個汽車工業聯盟的負責人，旗下包括尼桑（日產汽車）、雷諾以及三菱三家汽車制造商。2018年，他在日本遭到逮捕，並以不當金融行為被提起訴訟。

在接受德國之聲採訪時戈恩表示：「您很清楚，我當時被剝奪了任何說話的權利。您現在提出這樣的問題，說明您的動機非常惡劣。既然您有惡劣的動機，那我們就中斷相關的討論吧。」

戈恩說：「長達14個月的時間裡，我被禁止與我的妻子談話，我被禁止見我的家人。我在日本組織了一次新聞發布會，立即又遭到逮捕。當我第二次被釋放的時候，檢察官對我說，你有自由發表講話的權利，我也有對你提起新控罪的權利。如果您現在說我當時有講話的自由，那我不得不說，您沒有最起碼的善意。」

2019年一月，也就是戈恩首次被捕的幾星期之後，他接受法新社和法國《回聲報》采訪時，對日本對他的逮捕行動提出批評，並表示他受到了陰謀陷害，尼桑想要毀壞他的名譽。

這位尼桑前總裁倒台之後，受到多項刑事和民事指控。戈恩假釋期間從日本逃往黎巴嫩，因為黎巴嫩同日本之間沒有遞解協定。戈恩出生在巴西，但也擁有黎巴嫩和法國國籍。

今年六月，戈恩的兩名疑似同謀承認，他們當年曾協助戈恩逃出日本。

戈恩中斷采訪前，曾對日本的司法機構提出嚴厲批評。「我很願意到日本接受法庭的審判，但前提條件是，日本必須有一個允許辯護律師講話的司法制度」。「我已經被這個披著司法外衣的體制打壓了一年多，只要這種笑話般的人質司法制度依然存在，我就絕不會回去。」

戈恩也對法國司法提出批評。法國司法當局目前也正在對戈恩展開調查，並封存了他價值三千萬歐元的資產。

戈恩說：「我對法國司法提出批評的理由是，他們在第一時間封存了我的財產，這樣做的唯一結果就是增加了我獲得法律辯護的難度，因為眾所周知，律師辯護是要用錢的。」

尼桑前總裁中斷採訪之後，主持人塞巴斯蒂安表示，戈恩已經拒絕了再度接受採訪的邀請。塞巴斯蒂安說：「有一些尖銳的問題，急需得到解答，我們本來很高興能夠提出這些問題。」

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