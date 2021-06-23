推特新付費訂閱功能 開放美國部分用戶申請測試
推特今天宣布，開始接受美國少數符合資格的推特用戶申請，測試新功能Ticketed Spaces和Super Follows，向付費訂閱者銷售獨家內容。
推特產品團隊的哈夫里查克（Ellen Havlicek）和克勞福（Esther Crawford）發文表示：「TicketedSpaces有助於你在Twitter Spaces創造獨特且獨家、觀眾願意付錢收聽的現場語音體驗。」
「Super Follows讓你與參與度最高的跟隨者建立直接關係，還可以創造月收入。」
各大社群網站無不使出渾身解數，爭取可以吸引觀眾的名人，而這些觀眾可以成為廣告和宣傳的目標受眾。
根據哈夫里查克和克勞福，推特的網紅用戶使用Ticketed Spaces，將可以販售現場語音聊天室門票，價格可從1美元到999美元之間自行設定。
「超級」跟隨者月付3、5或10美元訂閱，創作者也可以提供他們特殊內容或獨家互動。
創作者透過賣門票或訂閱，收入達到5萬美元之前，推特將抽成3%，之後將抽成20%。
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