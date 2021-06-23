快訊

北農群聚全面PCR篩檢6措施 明日起沒陰性證明禁入場

【6/23確診地圖】本土確診增104例、24死 陳時中：趨勢仍往好方向走

鴻海MIH電動車平台成員：10月將推自駕技術 明年升4級

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日本自駕車新創業者Tier IV。（取自網路）
日本自駕車新創業者Tier IV。（取自網路）

參與鴻海MIH電動車聯盟的日本自駕車新創業者Tier IV表示，該平台今年將推出的駕駛輔助技術，會與特斯拉日產汽車所採用的技術類似，明年進一步升級為第4級的自駕等級。

日經新聞報導，MIH電動車聯盟凸顯出鴻海期盼藉著這個電動車開放平台計畫，挑戰既有的汽車業者。該平台目標是打造出EV Kit（電動車套件），包括能協助新的電動車製造廠迅速擴大規模的軟體和硬體工具。

廣達轉投資的Tier IV也參與鴻海的這項計畫，並且負責自動駕駛軟體部分。Tier IV創辦人兼技術長加藤真平接受日經採訪時表示，這套10月就會推出的EV Kit將提供所謂的第二級先進駕駛輔助系統（ADAS）。這一級可讓車輛自動掌控方向盤、自動剎車與加速，協助駕駛定速行駛和變換車道。

加藤真平表示，被定義為在一定條件下不需要人類駕駛操控的第4級自動駕駛，應該會被整合入預定2022年推出的下一個版本EV Kit中。屆時，Tier IV自家的自駕車開源作業系統Autoware將準備就緒。

加藤真平說：「MIH將開始推出已經在市場上商業化的系統，因此能在沒有法律問題的情況下立即開賣。」目前各國仍在為確保第4級自駕技術的安全性發展法律架構。

加藤說：「但是和特斯拉一樣，第一套EV Kit的電腦將設計成能夠讓系統升級至第4季。」

凱迪拉克的Super Cruise和日產的ProPilot 2.0是ADAS技術的例子，這兩種車款都能讓駕駛放手，跟著前車自動前進，但駕駛仍須保持注意力。加藤真平表示說，這類傳統駕駛輔助系統通常欠缺擴容性，因為是開發為獨立系統，無法再連結額外的感測器以提供更先進的功能。

鴻海在去年12月發布的新聞稿中表示，Tier IV和其他MIH聯盟夥伴將「提供4級及以上的自駕技術」，而Tier IV負責「定義軟體應用的功能需求」。當鴻海被問及對最新消息的相關評論時，僅表示「由於商業敏感因素，我們將只會在這些計畫準備發表時，才會提供具體細節」。

鴻海本周五將召開第二次MIH聯盟會員大會，準備下月正式獨立運作，獨立於鴻海之外。

Tier IV是以為豐田汽車e-Palette供應自駕技術聞名， e-Palette將在東京奧運期間做為奧運村的接駁工具。

東京奧運 日產 特斯拉

延伸閱讀

英國警車也迎來全新電動車成員 又是Tesla Model 3

特斯拉打造超級充電「絲路」

沿著絲路走！特斯拉公布大陸超級充電路線 稱全國最長

可供救火一個月！Tesla Model S 車禍火警 救火所需用水量遠超乎想像

相關新聞

【WSJ】全球供應鏈一路緊俏到2022年！成本轉嫁消費者勢在必行？

全世界數月來已面臨從半導體、汽車零件甚至到運動褲等各種產品短缺的窘境，然而，短期內可能還無法解決。有專家認為，就連在最佳...

商品貿易龍頭：中國大陸無法持續壓低金屬價格

全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）執行葛蘭森伯格（Ivan Glasenberg）表示，中國大陸要壓低金屬價格...

東京貓熊雙胞胎誕生 兩檔股票應聲飆漲

在東京都上野動物園宣布母貓熊「真真」23日凌晨1時產下雙胞胎之後，兩家日本餐飲業者的股價在今天開盤後應聲大漲。

新冠疫情「劫貧濟富」？全球去年增520萬名百萬富翁

在新冠疫情期間、全球貧富差距「進一步擴大」，隨著富人從股市和房價飆升中持續獲利，有最新數據顯示，全球百萬富翁的人數增加了...

極不可能發生1970年代式通膨 Fed鮑爾眾院作證5重點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（22日）出席美國眾議院新冠危機特別小組委員會聽證會，作證談話要點整理如下：

英特爾人事組織大調整 挖角新技術長、組繪圖晶片部門

晶片大廠英特爾基辛格（Pat Gelsinger）22日宣布，已從VMware挖角聘僱拉文德（Greg Lavender...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。