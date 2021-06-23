鴻海MIH電動車平台成員：10月將推自駕技術 明年升4級

參與鴻海MIH電動車聯盟的日本自駕車新創業者Tier IV表示，該平台今年將推出的駕駛輔助技術，會與特斯拉和日產汽車所採用的技術類似，明年進一步升級為第4級的自駕等級。

日經新聞報導，MIH電動車聯盟凸顯出鴻海期盼藉著這個電動車開放平台計畫，挑戰既有的汽車業者。該平台目標是打造出EV Kit（電動車套件），包括能協助新的電動車製造廠迅速擴大規模的軟體和硬體工具。

廣達轉投資的Tier IV也參與鴻海的這項計畫，並且負責自動駕駛軟體部分。Tier IV創辦人兼技術長加藤真平接受日經採訪時表示，這套10月就會推出的EV Kit將提供所謂的第二級先進駕駛輔助系統（ADAS）。這一級可讓車輛自動掌控方向盤、自動剎車與加速，協助駕駛定速行駛和變換車道。

加藤真平表示，被定義為在一定條件下不需要人類駕駛操控的第4級自動駕駛，應該會被整合入預定2022年推出的下一個版本EV Kit中。屆時，Tier IV自家的自駕車開源作業系統Autoware將準備就緒。

加藤真平說：「MIH將開始推出已經在市場上商業化的系統，因此能在沒有法律問題的情況下立即開賣。」目前各國仍在為確保第4級自駕技術的安全性發展法律架構。

加藤說：「但是和特斯拉一樣，第一套EV Kit的電腦將設計成能夠讓系統升級至第4季。」

凱迪拉克的Super Cruise和日產的ProPilot 2.0是ADAS技術的例子，這兩種車款都能讓駕駛放手，跟著前車自動前進，但駕駛仍須保持注意力。加藤真平表示說，這類傳統駕駛輔助系統通常欠缺擴容性，因為是開發為獨立系統，無法再連結額外的感測器以提供更先進的功能。

鴻海在去年12月發布的新聞稿中表示，Tier IV和其他MIH聯盟夥伴將「提供4級及以上的自駕技術」，而Tier IV負責「定義軟體應用的功能需求」。當鴻海被問及對最新消息的相關評論時，僅表示「由於商業敏感因素，我們將只會在這些計畫準備發表時，才會提供具體細節」。

鴻海本周五將召開第二次MIH聯盟會員大會，準備下月正式獨立運作，獨立於鴻海之外。

Tier IV是以為豐田汽車e-Palette供應自駕技術聞名， e-Palette將在東京奧運期間做為奧運村的接駁工具。