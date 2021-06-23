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極不可能發生1970年代式通膨 Fed鮑爾眾院作證5重點

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日到美國眾議院新冠危機特別小組委員會作證。 路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日到美國眾議院新冠危機特別小組委員會作證。 路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（22日）出席美國眾議院新冠危機特別小組委員會聽證會，作證談話要點整理如下：

1. 未表達更多新意向

鮑爾事先準備的書面證詞和現場問答，都沒有提供太多不同於以往的新說法。針對貨幣政策、對持續性的援助提供支撐，他都表達非常鴿派論調。鮑爾說，通膨是暫時的，主要是供給問題以及經濟重啟。他希望斷定物價壓力會是長期問題之前，要保持耐心。

2. 不會發生1970年代那種通貨膨脹

鮑爾排除會發生1970年代那類通貨膨脹的想法。1970年代的通膨率曾經在10%以上。他說：「非常、非常不可能」發生1970年代式的通膨，強調央行致力將通膨率維持在平均2%的目標區間之內。不過他同時強調，物價壓力減輕的時間無法確定。

3. 就業市場任重道遠

鮑爾表示，美國就業市場復原還有長路要走，需要持續給予支持。工作職缺補滿的過程要花時間。未來幾個月，就業市場看來會走強；先前民眾擔憂新冠病毒，另因學校依舊關閉、找工作費時、有失業津貼可領等等因素，都拖累了就業意願。

4. 殷切期盼疫苗接種的推廣

鮑爾表達了對美國與全球新冠疫苗接種計劃的殷切期盼。他認為這是會有著高報酬的投資。他拒絕評論新冠疫情起源。鮑爾說，先不必檢討財政政策本身，等經濟變強、就業增加以後，再去擔心赤字問題。鮑爾對寬頻的投資顯得特別期待；建置寬頻網路是拜登基建計劃的一環。

5. 鴿派談話助美股上漲

美國股市在鮑爾重申他的「通膨將是暫時的」論點之後，又再上攻。標普500指數漲0.5%。10年期公債殖利率下跌2基點至1.47%。美元走貶。

鮑爾 通膨 新冠疫苗

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