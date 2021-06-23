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英特爾人事組織大調整 挖角新技術長、組繪圖晶片部門

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾人事組織大調整。（路透）
英特爾人事組織大調整。（路透）

晶片大廠英特爾基辛格（Pat Gelsinger）22日宣布，已從VMware挖角聘僱拉文德（Greg Lavender）擔任技術長，並對英特爾事業組織進行多項調整，以利該公司在這塊規模4,000億美元的半導體產業中恢復領導地位。

英特爾將把資料平台事業拆為兩個新的部門，分別為資料中心和人工智慧（AI），以及網絡和邊緣（Network and Edge），另外成立兩個新的部門，分別聚焦軟體和高性能運算和繪圖。

英特爾22日在聲明中表示，已任命目前的最高人力主管里維拉（Sandra Rivera）擔任資料中心和AI事業的執行副總裁兼總經理，另外任命架構、繪圖和軟體總經理科杜里（Raja Koduri）肩負領導該公司加速運算和繪圖事業的新責任。曾經在蘋果公司和超微擔任過主管的科杜里是在2017年加入英特爾。

曾擔任英特爾兼職高級研究員的麥基奧恩（Nick McKeown）將擔任網絡和邊緣事業的高級副總裁兼總經理，該部門合併英特爾的網絡平台、物聯網和連接事業。

英特爾執行長基辛格數月前才回到老東家接下重任，正試圖重新擦亮英特爾的技術領導地位，想逆轉落後於台積電和三星電子的頹勢。雖然英特爾仍然擁有電腦微處理器領域中多數的利潤豐厚市場，但該公司在製程方面陷入困境，已使得競爭同業攻城掠地，也促使主要客戶自行設計元件。基辛格已承諾要積極支出，並投入晶圓代工領域，直接挑戰台積電和三星。

英特爾股價22日收盤持平，報每股55.87美元，今年來累計漲幅達12%，與半導體產業股票的漲幅差不多。

半導體 台積電 AI

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