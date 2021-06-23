比特幣重新站上30,000美元 收復盤中部分失土

比特幣周二（22日）收盤重新站上30,000美元，收復部分失土，盤中一度跌破這個價位，為1月以來首見，形同回吐今年來的所有漲幅。

在紐約交易的比特幣22日收報32,900美元，Coinmarketcap的數據顯示，比特幣盤中重挫至29,455美元。比特幣23日亞洲早盤小幅走低。比特幣自4月中觸及的近65,000美元高點暴跌近50%。比特幣去年價格上漲三倍，今年初大約在29,000美元。

加密資產管理公司Valkyrie Investments研究主管Sean Rooney表示，這表示比特幣交易商未來幾周可能仍身處波濤洶湧的市場。

觀察比特幣走勢的投資人預估，比特幣在上周未能重返40,000美元，如今一度跌破30,000美元，可能很難在2萬美元區間找到支撐。比特幣在22日大幅震盪之前，今年來至少有五次跌破3萬美元後，又重返3萬美元的紀錄。