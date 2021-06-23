銅價因陸官方釋出儲備利空出盡上漲 金價下跌 油價回落

銅價和鋁價上漲，中國大陸公布投放國家儲備金屬的計畫細節，金屬行情反而因利空出盡而反彈 ；金價下跌，因美元在聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會前走強；原油價格下跌，有報導說，在全球原油市場供應緊張的情況下，俄羅斯和其他OPEC+國家將考慮增加產量。

●銅價上漲

LME銅期貨一度上漲1.7%至每噸9,334美元，倫敦時間下午5:53，收於9,301美元。 銅價上周跌8.6%，為3月以來的最大單周跌幅。

中國國家糧食和物資儲備局周二宣布，將於7月5日至6日投放2萬噸銅、3萬噸鋅和5萬噸鋁。該機構本月即預告，將動用國家儲備金屬，但當時沒有提供細節。

StoneX Group金屬和大宗材料對沖基金銷售主管Michael Cuoco表示，在中國公佈投放儲備金屬的詳細計畫後，「銅價受到投機性空頭回補和消費者買盤的提振，此聲明只是證實了我們在上個月聽到的有關金屬投放的信息，顯然是因為消費者需要更多金屬」。

●黃金下跌

現貨黃金紐約時間下午1:36跌0.3%至每盎司 1,778.53美元，周一曾上漲1.1%。上周金價下跌6%，為2020年3月來最大跌幅。

Comex 8月交割黃金期貨下跌0.3%，收於1,777.40美元。現貨白銀和鈀金下跌，而白金上漲。

上周金價創下15個月以來最大跌幅，因Fed決策者的預料升息時間提前。

道明證券分析師分析師說，隨著投機和實物需求放緩，金價可能有更多回落空間。

●油價走低

紐約原油期貨下跌0.8%，布倫特原油在亞洲交易時段突破每桶75美元後也回落。

雖然價格指標和庫存數據顯示需求超過供應，但市場內存在著對OPEC+將提高產量的擔憂。OPEC+聯盟將於下周舉行會議，有報導稱俄羅斯考慮提議該聯盟在8月增加供應。

Tradition Energy市場研究負責人Gary Cunningham表示，「僅僅是OPEC+將考慮增加產量的傳言就足以將我們從75美元大關拉回來。」 OPEC及其合作夥伴在恢復大流行病期間關閉的產能方面一直保持紀律，現在需求強勁回升正在考驗他們的耐心，該組織將在7月1日舉行會議討論再次增產。

周二到期的7月西德州中級原油（WTI）期貨下跌60美分，收於每桶73.06美元；更活躍的8月合約下跌27美分，收於每桶72.85美元。8月交割布蘭特原油期貨下跌9美分，收於每桶74.81美元。