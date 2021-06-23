台積電ADR隨費半上漲 較台北交易溢價10.7%
台積電ADR周二微漲0.2%收在114.33美元，較台北交易股票溢價10.7%。費城半導體指數漲0.4%。美國股市周二再次上漲，那斯達克綜合指數創下歷史新高，投資人紛紛買入科技股和其他成長型股票。 標普500指數上漲21.65點，至4246.44點，漲幅0.5%，較6月14日創下的紀錄水平差0.2%。那斯達克綜合指數上漲111.79點，至14253.27點，漲幅0.8%。道瓊工業指數數也上漲了68.61點，至33945.58點，漲幅0.2%。
台灣加權股價指數昨天小漲12.57點收17,075.55點。台積電跌0.9%收578元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 114.48 -0.85 113.00 1.31
中華電 CHT 113.89 -0.97 114.00 -0.10
台積電 TSM 640.00 +0.17 578.00 10.73
聯電 UMC 51.22 -1.29 51.00 0.43
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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