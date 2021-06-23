快訊

三級警戒「微解封」？再延長2周？ 今拍板

台積電ADR隨費半上漲 較台北交易溢價10.7%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二微漲0.2%收在114.33美元，較台北交易股票溢價10.7%。費城半導體指數漲0.4%。美國股市周二再次上漲，那斯達克綜合指數創下歷史新高，投資人紛紛買入科技股和其他成長型股票。 標普500指數上漲21.65點，至4246.44點，漲幅0.5%，較6月14日創下的紀錄水平差0.2%。那斯達克綜合指數上漲111.79點，至14253.27點，漲幅0.8%。道瓊工業指數數也上漲了68.61點，至33945.58點，漲幅0.2%。

台灣加權股價指數昨天小漲12.57點收17,075.55點。台積電跌0.9%收578元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 114.48 -0.85 113.00 1.31

中華電 CHT 113.89 -0.97 114.00 -0.10

台積電 TSM 640.00 +0.17 578.00 10.73

聯電 UMC 51.22 -1.29 51.00 0.43

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

延伸閱讀

外資賣台積 今年提款3,049億

開放其他企業買疫苗？ 陳時中：以鴻海、台積電為主

顧問：日本要振興晶片業需靠台積電 數兆日圓不足惜

台積電開高走低 傳產股穩盤

相關新聞

比特幣重挫 跌破30,000美元

在美國與中國大陸的監管壓力加重之際，比特幣賣壓未歇，22日跌破30,000美元大關，為1月來首見，交易員警告比特幣跌勢接...

比特幣盤中逆轉 那指收盤創新高、道瓊上漲68點

史坦普500指數收盤接近新高紀錄，而以科技股為主的那斯達克綜合指數攀升至歷史新高，因為比特幣盤中由低點回升。

沿著絲路走！特斯拉公布大陸超級充電路線 稱全國最長

美國電動車大廠特斯拉宣布，號稱中國大陸境內最長的超級充電路線正式啟用，這條長達5,000公里的路線依循古代絲路，橫跨大陸...

求加入CPTPP 英展開談判

英國廿二日展開加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）談判。倫敦當局認為，英國脫歐後，重心將從歐洲轉移到地理上較遠但迅...

史蒂芬史匹柏 為Netflix製片

美國好萊塢名導史蒂芬史匹柏已與Netflix簽署一項多年協議，每年將為Netflix製作至少兩部新片，成為這個影音串流巨...

美國晶圓代工大廠格芯 要在新加坡建廠

美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）22日宣布，未來兩年將支出60億美元，提高美國、新加坡及德國的晶圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。