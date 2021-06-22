這家名不見經傳公司現在是歐洲第三大Fintech獨角獸

在新冠肺炎疫情之前，Mollie是一家相對鮮為人知的公司。如今，它已是歐洲最大的金融科技（Fintech）公司之一。這家總部位於阿姆斯特丹的線上支付處理商，在2004 年由荷蘭企業家 Adriaan Mol 創立十多年後，終於在去年 9 月成為估價超過10億美元的「獨角獸」

Mollie在22日宣布已在一輪大型融資中籌集 8 億美元，公司估值達到65 億美元。根據 CB Insights 的數據，這使其成為歐洲第三大金融科技獨角獸，緊追在於競爭對手 Checkout.com 之後。

在2004年創辦Mollie 的荷蘭創業家莫爾（Adriaan Mol） 表示，該公司起初從事文字傳訊業務，但在嘗試整合自家系統使客戶能支付其發票後，很快就轉向支付業務。

莫爾說：「我對傳統銀行建置硬體的糟糕程度感到驚訝。」「我們為銀行的複雜系統建立了這個抽象層，從此展開了我們的支付業務。」

目前，Mollie 的線上支付平台受到包括戴森（Dyson）、Guess?、 Delivero，以及聯合國兒童基金會（UNICEF）在內的 100,000 多家企業和組織的信任，但該公司現在專注於促進各種規模的公司透過各種替代支付方法進行擴展與成長。 Mollie的使命是簡化複雜的金融服務，以發展成為「歐洲最受歡迎的支付服務供應商（PSP）」。

不久前接替莫爾擔任執行長的哈帕赫（Shane Happach） 表示，有好幾年時間該公司選擇了自體成長，然後在 2019年首次接受外部資金。一年後，Mollie在由成長階段科技投資人TCV主導的一輪融資中籌集了 1億美元。哈帕赫說，在那樁交易之後，Mollie很快就收到了許多投資人的要約。

哈帕赫說：「我們正試圖打造一家價值 1,000 億美元的公司。」「我們知道這需要很長時間，這是資本密集型的。」

Mollie的最新一輪（C 輪）投資，是以黑石集團（Blackstone）的成長型股票投資部門為首，其他投資人包括EQT、General Atlantic、HMI Capital 和 Alkeon Capital等。