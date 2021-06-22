聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮑爾赴國會作證 美股早盤持平

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美股22日早盤在平盤附近狹幅波動。美聯社
美股22日早盤在平盤附近狹幅波動。美聯社

美股22日早盤在平盤附近狹幅波動，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在台北時間23日凌晨2時赴眾院作證，為市場關注焦點。

道瓊工業指數22日早盤跌70點，或0.21%；標普500指數跌0.06%；那斯達克指數漲0.04%；費城半導體指數跌0.22%%；台積電ADR跌0.8%，特斯拉小漲0.06%。

大宗商品類股早盤走跌，戴文能源（Devon Energy）、西方石油（Occidental）都下跌逾1%。經濟重啟概念股早盤走低，挪威郵輪跌1.9%、波音也跌逾1%。

在歐盟執委會宣布對Google廣告業務展開正式調查後，Google母公司字母22日早盤小跌0.13%。

鮑爾將赴國會作證，他在預先備妥的書面證詞重申，美國通膨確實已升高，但一旦供需失衡的情況解決，應當就會向目標值2%回落，暗示他仍維持近來通膨上升只是過渡現象的觀點。

鮑爾表示，美國經濟持續好轉，大規模疫苗接種計畫及空前貨幣政策和刺激措施，為景氣復甦帶來強力支撐；經濟活動和就業指標持續上升，且今年實質國內生產毛額（GDP）成長率有望寫下數十年最大增幅。

鮑爾 美股

延伸閱讀

憂Fed提前升息 美股收跌、道瓊下跌264點

殖利率走低 那斯達克指數創新高

曝收過最棒建議出自詹皇 鮑爾：至今一直放心上

鮑威爾飆季後賽新高29分 拓荒者扳平金塊

相關新聞

鮑爾赴國會作證 美股早盤持平

美股22日早盤在平盤附近狹幅波動，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在台北時間23日凌晨2時赴眾院作證，為市場關注焦點。

比特幣跌破3萬美元大關 幾乎回吐今年來漲幅

在近來中國大陸打擊加密貨幣的情況下，比特幣22日盤中跌破3萬美元大關，為今年1月來首見，幾乎回吐今年來漲幅。

沿著絲路走！特斯拉公布大陸超級充電路線 稱全國最長

美國電動車大廠特斯拉宣布，號稱中國大陸境內最長的超級充電路線正式啟用，這條長達5,000公里的路線依循古代絲路，橫跨大陸...

中國大陸鹽田港壅塞 恐影響耶誕購物旺季

航運業主管表示，正在努力從新冠肺炎疫情中恢復往常營運的深圳鹽田港，至今仍停泊了約50艘貨櫃輪以及約有35萬個貨櫃堆放在碼...

阿聯酋航空因應夏季旺盛旅遊需求 全球復飛近九成航點

一直以來，阿聯酋航空以安全為前提，逐步重建全球飛航網絡，並持續調整策略以優化在主要市場的佈局，滿足個人、商務以及休閒各項...

不甩拜登呼籲！全球晶圓四哥格芯砸逾千億在星國建新廠

彭博資訊報導，晶圓代工大廠格芯將斥資40億美元（約新台幣1120億元）在新加坡建設一間新的晶片製造工廠，預計在2023年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。