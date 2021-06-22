達利歐、桑莫斯：Fed雖轉向鷹派 美國經濟仍有過熱風險

橋水創始人達利歐（Ray Dalio)和美國前財政部長桑莫斯在卡達經濟論壇上表示，美國面臨一段時期的經濟過熱和通貨膨脹，儘管聯準會（Fed）已表明會在發生之前介入，但仍可能會威脅到經濟復甦。

達利歐表示，「對於Fed緊縮政策一事，說易行難，我也認為他們應該這麼做，但市場非常敏感，經濟也非常敏感，因為資產的存續期間已拉得很長。即使最輕微的剎車也可能傷害到市場，並傳導至經濟」。

他認為，Fed可以用相對溫和的措施來實現符合期待的結果。

前財政部長桑莫斯在同一場論壇上的講得更露骨 。

他表示，「2月專業人士的共識是今年通膨率會略超2%，如今我們看到，僅今年前五個月，通膨率已經高於這個水準了。在我看來，這說明不應該只是修正預期，而是應該反思當初犯了什麼錯誤才導致預測值偏差如此之大」。

達利歐則表示，相比潛在3%的通膨率，他更擔心金融資產價格的上漲。 標普500指數周一停止連續四天的下跌，道瓊指數有望創下3月以來的最大單日漲幅。

「周圍有大量的流動性，資產回報率難以達到合理水準，」達利歐說：「我認為我們正在製造一種泡沫。」

Fed上周的鷹派立場在債市引發劇烈影響。5年期和30年期公債殖利率差降至去年9月以來最低水準。

論壇上另一位講者、前財政部長米努勤表示，他認為投資人並未為貨幣政策緊縮做好準備。

米努勤說，「毫無疑問Fed需要一段時間來正常化利率水準以及債券購買組合。這是需要非常仔細觀察的事情，市場低估了這種風險。」