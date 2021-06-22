晶片短缺帶動漲價如滾雪球 從元件一路漲到PC消費端

全球晶片短缺正導致筆電、印表機等電子產品價格上漲，且可能連帶影響智慧手機等其他熱賣的產品。半導體業者表示，他們面臨成本上揚，在部份情況下正轉嫁給消費者。

華爾街日報報導，隨著產業急著滿足提升的需求並填埔供應缺口，供應商和晶片生產的關鍵材料業者正在漲價，許多全球大型晶片製造業者正調高對個人電腦（PC）等產品品牌業者的出貨價格。產業主管表示，這種漲價情況可能持續。

消費者開始感受到漲價趨勢。過去兩個月裡，一些受歡迎款式的筆電價格上漲。根據價格追蹤網站Keepa的資料，一款被亞馬遜列為暢銷產品、台灣華碩生產的電競筆電本月售價從900美元漲至950美元，惠普（HP）一款受歡迎的Chromebook也從月初的220美元漲至250美元。

根據伯恩斯坦研究公司的數據，惠普在一年內將消費者PC價格調漲8%、印表機價格調高逾20%。惠普執行長羅爾斯表示，價格上漲是由零件短缺造成，公司可能進一步調整價格以反映成本墊高。

其他PC業者也有類似說法，例如戴爾財務長斯威特在近期財報會議上說：「考量到零件成本增加，我們將適當調整價格。」華碩5月時也表示，正在定價上反映零件成本增加的情況。

雖然一些電子產品已調高價格，但分析師說，對消費者的整體影響經常難以評估，因為零售業者能決定是否讓消費者埋單或自行吸收部分漲價。伯恩斯坦分析師Toni Sacconaghi表示，惠普的漲價是不再提供往常的折扣，而非全面調整價格。

晶片產業主管強調，他們並未利用短缺來提升獲利，漲價只是反映他們企業支付的成本增加。亞德諾半導體（Analog Devices）執行長羅奇表示：「我們沒有趁著這輪景氣從定價中受惠，而是支應能夠運作的額外供應費用。」

產業主管表示，矽晶圓等各種材料都在上漲，而矽晶圓是打造晶片的基礎材料，製造原料包含樹酯和金屬。

美國最大電子元件分銷商之一的Digi-Key Electronics今年來為因應供應緊俏壓力，已將半導體相關元件漲價15%，某些元件甚至漲價達40%。另據集邦科技的資料，電腦記憶體合約代工價格從去年初來已上漲約34%。居家避疫帶動遊戲熱潮，也使得輝達（Nvidia）的顯卡二手價格甚至比原定零售價還要高。此外

另外，微控制器漲價的情況尤其明顯，這種元件會用於各種裝置、家電甚至汽車的智慧功能中。分銷商價格追蹤業者Supplyframe表示，銷量前20大的微控制器中間價從去年中以來已上漲逾12%。