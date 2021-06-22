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台積電ADR隨台股下跌 溢價拉大為9.4%
台積電ADR周一下跌1.4%收在114.14美元，較台北交易股票溢價近9.4%。費城半導體指數跌0.6%。
道瓊指數周一收盤上漲586.89點，漲幅1.76%，收33,876.97點；標普500指數上漲58.34點，漲幅1.4%，收4,224.79點；那斯達克指數上漲111.10點，漲幅0.79%，至14,141.48點。
台灣加權股價指數昨天大跌255.56點收17,062.98點；台積電跌3.3%。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 115.22 +0.36 113.00 1.96
中華電 CHT 114.77 +0.61 113.50 1.12
台積電 TSM 637.63 -1.42 583.00 9.37
聯電 UMC 51.79 +1.20 51.20 1.14
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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