電動車車禍火警出動8名消防員 救火所需消防人力和用水量遠超乎想像

美國全國廣播公司（NBC）報導，德州休士頓市郊區一場因為特斯拉電動車Model S車禍而引發的火災，消防人員撲滅火勢後，發現引擎蓋下又竄出火苗，急忙再次灌水搶救，但沒多久，這輛車第三度著火。

在4月17日發生的這場車禍導致兩人死亡，車身起火。消防員必須參考車主手冊才成功滅火。他們發現，所需人力和用水量遠遠超過想像。那次出動了8名消防員，前後花7個小時，總共用掉28,000加侖的水。這樣的用水量通常夠當地消防單位救火一個月，或者一般美國家庭用上近兩年。

相較下，一輛內燃機汽車引發的一般火災，通常用300加侖的水就能快速撲滅，出動一輛消防車就夠了。

電動車愈來愈受歡迎，但美國各地的消防人員逐漸了解到，電動車的供電方式在發生嚴重碰撞事故時，會引發更長時間的火災，他們的人員和裝備不足以應付。一輛特斯拉Model X的車用電池，足以為普通美國家庭供電超過兩天。當高速行駛時發生車禍並起火，電動車的受損電池會導致升溫失控，需大量的水才能撲滅。

雖然車上有切斷迴路的設計，但碰上重大車禍時通常也已受損。例如，佛羅里達州羅德岱爾2018年5月8日也發生過一次特斯拉Model S出車禍引發的火警。消防員雖然想切斷迴路，但根本碰不到。那次滅火混用了水和消防泡沫，但其實特斯拉並不建議使用泡沫。最後，拖吊卡車移置電動車殘骸時，電池又起火兩次。

美國其他州和城市的緊急救援單位後來邀請親身處理過這些火災事故的消防員，前往講授實務經驗，以因應電池裡滯留的能量形成的重大風險。