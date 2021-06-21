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美續管制加墨邊境 研擬放寬歐盟旅行

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
美國國土安全部20日表示，美國與加拿大、墨西哥的陸地邊境將繼續禁止非必要旅行，至少到7月21日。美加邊境。(photo by Dominic Labbe on Wikimedia under CC1.0)
美國國土安全部20日表示，美國與加拿大、墨西哥的陸地邊境將繼續禁止非必要旅行，至少到7月21日。美加邊境。(photo by Dominic Labbe on Wikimedia under CC1.0)

美國國土安全部20日表示，美國與加拿大和墨西哥的陸地邊境將繼續禁止非必要旅行，至少到7月21日。此外，美國也與英國和歐盟就放寬旅行限制進行討論，但美國和航空公司官員日前預計，拜登政府最早要到7月4日左右，才會取消限制。

邊境管制再延1個月

先前加拿大總理杜魯道表示，直到75%的加拿大人接種兩劑新冠疫苗中的第一劑，以及20%的人完成兩劑接種之前，美加邊境將基本保持關閉。因目前疫苗接種率未達到開放門檻，加拿大已在18日宣布延長美加陸地邊境的非必要旅行限制。

根據《路透社》報導，美國與加拿大邊境的旅行限制原定於6月21日到期，現在禁令則再延長30天。美國官員告訴路透社，美國政府上週與加拿大和墨西哥已就旅行限制進行討論，也計劃每兩週舉行一次會議。

另則《路透社》報導指出，加拿大官方數據顯示，截至18日，有73.4%的加拿大人已接種兩劑疫苗中的第一劑，但只有14.7%的符合接種條件者完成兩劑接種。

旅遊禁令可望鬆綁

美國也與英國和歐盟就放寬旅行限制，舉行工作組會議，但美國和航空公司官員日前預計，拜登政府最早要到7月4日左右，也就是美國國慶時，才會取消限制。

根據《CNN》報導，美國總統拜登先前設定的接種目標，是在7月4日前讓70%的成年人至少接種一劑疫苗，而美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至20日，已有65.4%的成年人至少接種一劑疫苗。

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加拿大 新冠疫苗 拜登

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