美股期指續跌 日股重摔4% Fed轉向打擊再通膨交易
美國股指期貨和公債殖利率周一下跌，聯準會（Fed）轉向鷹派立場導致市場再通膨交易失寵。日本日經225指數重挫多達400點，率亞洲股市全面下跌。
道瓊工業期指下跌超過200點，標普500期指下挫0.6%。美國10年公債殖利率跌7個基點至1.37%。30年期公債殖利率2月以來首度跌到2%以下。美國公債殖利率曲線持續趨緩，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德上周五說到通膨風險可能導致Fed提前至明年升息後，短天期債券殖利率陡升。
西德州中級原油（WTI）站上每桶72美元，反映大國和伊朗之間的談判陷入膠著。
日本日經225指數出現近四個月來最大跌幅，服飾品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷和東京威力下跌最重。電子股和化學股在東證股價指數（Topix）跌幅最大。台灣加權股價指數下跌267點，南韓Kospi指數跌幅也在1%以上。
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