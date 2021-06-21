看準串流成印鈔機 艾克曼SPAC以40億美元入股環球音樂

避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）出資的空白支票公司已同意支付約40億美元，從法國媒體巨擘威望迪（Vivendi）手中買下環球音樂集團（UMG）10%的股份。

艾克曼的特殊目的收購公司 （SPAC）潘興廣場通天控股公司（Pershing Square Tontine Holdings）宣布，這筆交易將讓當紅歌手泰勒絲、德瑞克和怪奇比莉（Billie Eilish）的唱片東家含債務在內的估值達350億歐元（420億美元）。儘管威望迪股東反彈、PSTH的投資人失望，但兩家公司仍然達成協議。

潘興廣場通天公司表示，打算在環球音樂按計畫今年稍後於阿姆斯特丹公開上市後，將環球音樂的持股分配給其投資人。

隨著音樂產業從10年來的景氣下滑慘況回升，威望迪正從當前的音樂串流訂閱榮景套現。當前的榮景已使旗下擁有的專輯，以及泰勒絲、德瑞克、U2和巨星馬龍（Post Malone）等歌手的價值水漲船高。這筆交易將讓環球音樂在美國、歐洲和亞洲都有投資基礎。在2019年，中國大陸騰訊控股公司為首的財團也同意入股環球音樂。

威望迪20日在另一份聲明中表示：「在騰訊集團為首的財團收購20%股權後，大型美國投資者的到來進一步證明環球音樂集團在全球的成功和吸引力。」這筆交易預定在未來數周完成，最遲於9月15日前完成。