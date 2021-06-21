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新興市場貨幣還是會升值 因各國央行升息腳步比Fed快

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
受到美國聯準會鷹派訊息打擊的新興市場貨幣，可能很快恢復創紀錄升值。路透
受到美國聯準會鷹派訊息打擊的新興市場貨幣，可能很快恢復創紀錄升值。路透

受到美國聯準會鷹派訊息打擊的新興市場貨幣，對美元的匯率可能很快恢復創紀錄升值，因為市場預期，發展中國家央行緊縮貨幣政策的速度可能超過美國。

巴西、俄羅斯、捷克、南非和匈牙利的貨幣，因央行已經多次升息或預料很快會升息，本季仍保持升值，表現優於其他貨幣。經濟活動和通膨從衰退中恢復過來的國家，包括智利和南非，因緊縮的預期增加，它們的貨幣也可能加入此一行列。

相較之下，聯準會暗示可能2023年才升息。儘管近期美元升值使新興市場貨幣漲勢停滯，但根據新加坡銀行（Bank of Singapore Ltd）和摩根資產管理（JPMorgan Asset Management）的數據，一旦頭寸變化讓美元的支撐力道減弱，景象可能生變。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin表示：「新興市場央行升息會遠早於聯準會。今年夏天，較低的波動性可能誘使投資人再度進行季節性利差交易，以受惠於收益更高的新興市場貨幣。」

美國金融條件與新興市場股票和貨幣等風險資產的需求密切相關。根據駐約翰尼斯堡Nedbank集團的策略師 Neels Heyneke，儘管投資人關注焦點一直是寬鬆政策退場的討論，但他們該關注金融條件緊縮的跡象，那將引發拋售。

根據高盛美國金融狀況指數，那還沒有發生，美國仍接近有史以來最寬鬆的水平。而儘管新興市場股票和貨幣指標已經從創紀錄高點回檔，本季仍在高檔。

摩根資產管理公司新興市場固定收益部門的投資組合經理人Didier Lambert表示，由於聯準會不太可能在2021年或2022年升息，「貨幣和金融條件應該會在一段時間內保持寬鬆，而俄羅斯、捷克或巴西等國央行，能有效控制通膨，市場對它們的貨幣可能有更大的需求」。

新興市場 聯準會 俄羅斯

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