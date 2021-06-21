巴西大旱+疫情 引爆民怨

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

巴西經濟正遭遇雙重衝擊：近百年來最嚴重的旱情，衝擊當地農業，同時當局持續苦於因應第三波新冠肺炎疫情，病故人數超過50萬人，引發全國上千人在19日走上街頭，抗議總統波索納洛的防疫不力。

巴西去年11月到今年3月的雨季降雨量為20年來最少，聖保羅州與南馬托格羅索州等農業重鎮已受到最大的衝擊。供水給聖保羅市約750萬人的Cantareira水庫系統，水位已降至今年的十分之一以下。巴西礦業和能源部已形容這是該國91年來最嚴重的旱情。

在此同時，巴西正面臨第三波新冠疫情威脅，病逝人數已超過50萬人，成為繼美國之後，第二個染疫病逝人數破50萬的國家。聖埃斯皮里圖聯邦大學流行病學家馬西爾說：「第三波疫情到來，病例與死亡曲線已經改變。可能讓情況改變的疫苗（計畫）進展緩慢，也沒有採取限制措施的跡象。」

各大城市的生活幾乎恢復正常，餐廳、酒吧與商店開放，街上許多人都沒戴口罩，但疫情其實仍相當嚴重。

疫情 巴西 新冠肺炎

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