伊朗強硬派執政 油市緊盯

由於伊朗總統大選由強硬派候選人萊希（Ebrahim Raisi）勝出，使伊朗與「六強」代表原定20日在日內瓦進行的「核子協議」談判暫時取消，將延後舉行，國際油市也密切關注伊朗新政局是否影響石油恢復出口的可能性。

伊朗首席代表阿拉奇表示，「我們現在比之前更接近達成協議，但彼此間仍有距離，消除歧見並不容易」。

儘管各國預料在萊希接任伊朗總統後，伊朗與列強重新達成協議的進程不會因此出軌，但政局改變的確使外交工作更加複雜。「六強」與伊朗已經歷數周的艱難談判後，希望能在8月政權移交之前敲定協議。

伊朗與「六強」於2015年簽署核子協議，且付諸實施，但美國前總統川普於2018年退出協定。這次雙方談判的目的，是恢復2015年時的狀態，包括取消對伊朗石油出口的制裁措施，使伊朗原油能重新進入全球市場，交換條件是伊朗須限制核子相關作業。

「核子協定」失效後，已使中東地區接近戰爭邊緣，且伊朗的鈾濃縮作業已經接近到能夠製造核武的水準。

伊朗總統當選人萊希屬於超保守派，痛恨西方國家。他19日確定勝選後，表示將與羅哈尼團隊合作，繼續進行談判。

伊朗對「核子協定」的政策，最終將由最高領導人哈米尼拍板；外界認為萊希是哈米尼所偏向的總統繼任者。

美國總統拜登已承諾，如果伊朗能夠完全遵守這項協定，美國將會重新加入協定。但美國政治人物、以色列及美國的阿拉伯盟國對華府施壓，要求拜登政府對於伊朗支持民兵及飛彈計畫採取強硬立場。