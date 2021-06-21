伊朗強硬派執政 油市緊盯

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
伊朗強硬派總統當選人萊希（歐新社）
伊朗強硬派總統當選人萊希（歐新社）

由於伊朗總統大選由強硬派候選人萊希（Ebrahim Raisi）勝出，使伊朗與「六強」代表原定20日在日內瓦進行的「核子協議」談判暫時取消，將延後舉行，國際油市也密切關注伊朗新政局是否影響石油恢復出口的可能性。

伊朗首席代表阿拉奇表示，「我們現在比之前更接近達成協議，但彼此間仍有距離，消除歧見並不容易」。

儘管各國預料在萊希接任伊朗總統後，伊朗與列強重新達成協議的進程不會因此出軌，但政局改變的確使外交工作更加複雜。「六強」與伊朗已經歷數周的艱難談判後，希望能在8月政權移交之前敲定協議。

伊朗與「六強」於2015年簽署核子協議，且付諸實施，但美國前總統川普於2018年退出協定。這次雙方談判的目的，是恢復2015年時的狀態，包括取消對伊朗石油出口的制裁措施，使伊朗原油能重新進入全球市場，交換條件是伊朗須限制核子相關作業。

「核子協定」失效後，已使中東地區接近戰爭邊緣，且伊朗的鈾濃縮作業已經接近到能夠製造核武的水準。

伊朗總統當選人萊希屬於超保守派，痛恨西方國家。他19日確定勝選後，表示將與羅哈尼團隊合作，繼續進行談判。

伊朗對「核子協定」的政策，最終將由最高領導人哈米尼拍板；外界認為萊希是哈米尼所偏向的總統繼任者。

美國總統拜登已承諾，如果伊朗能夠完全遵守這項協定，美國將會重新加入協定。但美國政治人物、以色列及美國的阿拉伯盟國對華府施壓，要求拜登政府對於伊朗支持民兵及飛彈計畫採取強硬立場。

伊朗 拜登 戰爭

延伸閱讀

美中疫苗外交戰場擴大 台灣成為最前線

恐遭美天主教團禁領聖體 拜登現身家鄉教堂

國會提案鼓勵就業 找到工作者每周180元獎勵津貼

伊朗新總統出爐 激進立場令西方擔憂

相關新聞

三星把美軍基地變晶片重鎮

隨著三星電子在平澤市興建第三座晶圓廠，距離南韓首都首爾以南約50公里的平澤市，已從以美軍基地聞名的港口城市，蛻變成晶片製...

金融市場面臨夏季大震盪

美國聯準會（Fed）上周轉向「鷹派」，促使投資人準備迎接「劇烈震盪的夏季市場」，本周也在密切關注Fed主席鮑爾出席國會聽...

伊朗強硬派執政 油市緊盯

由於伊朗總統大選由強硬派候選人萊希（Ebrahim Raisi）勝出，使伊朗與「六強」代表原定20日在日內瓦進行的「核子...

全球房價飆 加快升息腳步

隨著消費者物價大幅上揚，全球央行官員必須努力抗拒升息的誘惑，但房地產榮景可能使這個任務更加艱鉅，挪威央行已表示，將調高利...

駭客激增 資安保險火紅

1666年的倫敦大火幫助催生出產物保險市場，而近來一連串的知名網路攻擊事件，也正帶動資安保險市場快速進化。如今，保險公司...

筆電手機化 PC產業大變革

過去近十年來，智慧手機的運作速度愈來愈快，行動運算蔚為風潮，但這股趨勢正在反轉，未來的筆電將愈來愈像智慧手機，只是機身更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。