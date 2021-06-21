南韓政府20日表示，7月1日起將放寬防堵新冠肺炎傳播的社交距離規定，首爾首都圈的私人聚會人數上限，將從現行的四人上調至六人。

南韓截至19日，已有29.2%的人口施打至少一劑疫苗，穩步朝9月前、讓七成人口接種新冠疫苗的目標邁進，希望屆時能達成群體免疫。過去幾周以來，南韓單日新增病例數仍介於400至700例之間，但目前為止已一個多星期維持低於600例。

依據新版規定，餐廳、夜生活場所與咖啡廳將獲准營業至凌晨零時。現行規定為晚間10時必須關門。

南韓保健福祉部長權德喆在電視轉播的簡報會上表示：「COVID-19疫情持續不斷，新版社交距離制度努力在隔離和恢復日常生活之間尋找平衡。」

權德喆說，除非單日染疫人數激增，否則政府打算自7月15日起，把首都圈聚會人數上限再放寬至八人。

首都圈以外地區的私人聚會則無人數限制。南韓疾病管理廳表示，截至19日午夜，境內共新增429起病例，累計病例來到15萬1,149例，累計病故人數2,002人。

南韓去年12月宣布，大首爾地區禁止五人以上聚會，並於今年1月擴大實施至其他地區。南韓到目前為止已為404萬人完成施打疫苗，約占全國5,200萬人的7.9%。