聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星把美軍基地變晶片重鎮

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
三星正把平澤發展為晶片生產重鎮，這從南韓總統文在寅（左五）5月選擇在平澤發表韓國半導體戰略，便可見一斑。（歐新社）
三星正把平澤發展為晶片生產重鎮，這從南韓總統文在寅（左五）5月選擇在平澤發表韓國半導體戰略，便可見一斑。（歐新社）

隨著三星電子在平澤市興建第三座晶圓廠，距離南韓首都首爾以南約50公里的平澤市，已從以美軍基地聞名的港口城市，蛻變成晶片製造重鎮。

日經新聞報導，三星正在平澤興建的第三座晶片廠，將是一座擁有六棟建築物的園區，無塵室總面積相當於25座足球場，並鄰近國營韓國電力公司（Kepco）的變電所。

三星的供應商已進駐平澤市。荷蘭艾司摩爾（ASML）、美國應用材料（Applied Materials）等半導體設備製造商已在這座晶片廠附近設立據點，共計數百家業者將定期拜訪這座園區。

據平澤當局估計，三星每蓋一座晶圓廠，將創造20,000個工作崗位。每月移入這座城市的人數超過1,000人，當地人口在過去十年來激增逾30%至540,000人。平澤若完成重建計畫，預估人口將大增一倍。

三星進駐平澤，吸引大批勞工湧入，平澤也隨之出現空前房地產熱潮，建商蓋起一棟又一棟的公寓大樓，計程車司機的接客人數也愈來愈多。

平澤市曾以駐韓美軍基地「韓福瑞營區」所在地而聞名，該軍營的歷史可追溯至1951年韓戰時期。美韓雙方並在2004年同意將首爾周邊的美軍遷至「韓福瑞營區」。

作為配合美軍搬遷計畫的回報，平澤市在2006年從南韓政府手中獲得重建基金，挹注規模達到8.16兆韓元（72億美元）的城市開發方案。

這項城市開發方案希望能吸引59,000戶家庭遷入平澤，並興建13所小學，目前該方案已完成約60%。

美軍 首爾 南韓

延伸閱讀

伊朗極端保守派勝選後 傳美軍駐伊拉克基地又遇襲

砸錢買疫苗！ 楊應超：台積電、德國、台灣三方都贏

美國加速從中東撤軍 只為專心對付中俄

雙缺效應 伺服器業先蹲後跳

相關新聞

三星把美軍基地變晶片重鎮

隨著三星電子在平澤市興建第三座晶圓廠，距離南韓首都首爾以南約50公里的平澤市，已從以美軍基地聞名的港口城市，蛻變成晶片製...

金融市場面臨夏季大震盪

美國聯準會（Fed）上周轉向「鷹派」，促使投資人準備迎接「劇烈震盪的夏季市場」，本周也在密切關注Fed主席鮑爾出席國會聽...

伊朗強硬派執政 油市緊盯

由於伊朗總統大選由強硬派候選人萊希（Ebrahim Raisi）勝出，使伊朗與「六強」代表原定20日在日內瓦進行的「核子...

全球房價飆 加快升息腳步

隨著消費者物價大幅上揚，全球央行官員必須努力抗拒升息的誘惑，但房地產榮景可能使這個任務更加艱鉅，挪威央行已表示，將調高利...

駭客激增 資安保險火紅

1666年的倫敦大火幫助催生出產物保險市場，而近來一連串的知名網路攻擊事件，也正帶動資安保險市場快速進化。如今，保險公司...

筆電手機化 PC產業大變革

過去近十年來，智慧手機的運作速度愈來愈快，行動運算蔚為風潮，但這股趨勢正在反轉，未來的筆電將愈來愈像智慧手機，只是機身更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。