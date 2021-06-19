美黃豆暴跌！大陸進場撿便宜 採購量近五個月最大

路透報導，兩名美國交易商透露，中國大陸的國營進口商18日採購至少可裝滿八艘散裝船的美國黃豆，數量至少有48萬噸，堪稱大陸近五個月來最大手筆採購美國黃豆，似乎也是趁這項農產品價格重挫之際進場撿便宜。

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆11月期貨17日重挫6.7%，連跌五天後已落至今年3月以來最低，18日則反彈收在13.13美元，上漲4.8%，盤中路透這則報導出爐後，漲幅一度高達5.5%。

路透報導還說，美國黃豆的總銷量可能上修，因為會加入後續統計的採購量。交易商透露，買方正考慮採購最多可裝滿14艘船的美國黃豆。這批黃豆預定10月從美國太平洋西北部的港口出貨。

大陸近幾個月放緩採購美國黃豆的速度，原因包括巴西提供價格更便宜的新收成黃豆，以及美國黃豆價格飆升至逾八年以來最高。但美國黃豆本周價格暴跌，讓大陸見到進場的好機會。

今年春季時，大陸國內的玉米價格飆升至歷史新高，因此大多從美國進口飼料穀物，向美國訂購的玉米和高粱數量還創了紀錄。