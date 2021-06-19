聽新聞
test
0:00 / 0:00
美黃豆暴跌！大陸進場撿便宜 採購量近五個月最大
路透報導，兩名美國交易商透露，中國大陸的國營進口商18日採購至少可裝滿八艘散裝船的美國黃豆，數量至少有48萬噸，堪稱大陸近五個月來最大手筆採購美國黃豆，似乎也是趁這項農產品價格重挫之際進場撿便宜。
芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆11月期貨17日重挫6.7%，連跌五天後已落至今年3月以來最低，18日則反彈收在13.13美元，上漲4.8%，盤中路透這則報導出爐後，漲幅一度高達5.5%。
路透報導還說，美國黃豆的總銷量可能上修，因為會加入後續統計的採購量。交易商透露，買方正考慮採購最多可裝滿14艘船的美國黃豆。這批黃豆預定10月從美國太平洋西北部的港口出貨。
大陸近幾個月放緩採購美國黃豆的速度，原因包括巴西提供價格更便宜的新收成黃豆，以及美國黃豆價格飆升至逾八年以來最高。但美國黃豆本周價格暴跌，讓大陸見到進場的好機會。
今年春季時，大陸國內的玉米價格飆升至歷史新高，因此大多從美國進口飼料穀物，向美國訂購的玉米和高粱數量還創了紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言