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波音737 MAX系列最大客機首航 預計2023年啟用
波音公司（Boeing Co）最暢銷單走道家族最大機型737 MAX 10今天展開首航，預計2023年正式啟用。先前波音737 MAX8客機發生兩起致命墜機事故，導致737 MAX系列停飛。
路透社報導，737 MAX 10 在華盛頓州上空完成歷時約2.5小時的飛行，於當地時間中午12時38分返回西雅圖附近的倫頓市立機場（Renton Municipal Airport）。
波音737 MAX 10預計在2023年正式啟用，但還須經過數個月的測試與安全認證工作。
有別於以往首航的公關宣傳，波音經歷兩起墜機事故導致737 MAX系列停飛20個月、以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的雙重衝擊，此次首航異常低調。
波音737 MAX 10可容納230席座位，不僅比737 MAX9的178-220席多，也可拉近與185-240席A321neo之間的載客量差距。空中巴士的A321neo主宰窄體客機的高端市場，此市場過去20年價值達3.5兆美元。
不過，737 MAX 10機型能打入的市場受限，因為其飛行距離約3300海里（6100公里），遜於A321neo的4000海里。
不過，波音MAX 10機型還須完成嚴格的安全認證才能正式起飛。先前波音737 MAX 8客機發生兩起致命墜機事故，導致737 MAX系列停飛兩年，中國至今仍未解除該系列的禁飛令。
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