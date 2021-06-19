鼓勵在地製造 美國會：晶片投資抵稅25%

為鼓勵晶片在美國本土製造，美國參議院拿出最新的「胡蘿蔔」：25%的抵稅優惠。參院民主與共和兩黨議員周四（17日）提出新議案，對在美國投資晶片生產設備與工廠的企業，提供租稅減免的優惠；針對晶片製造以及需要特別工具的建造，也將提供優惠補助。

參院這項新提案，由財政委員會主席民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden），與委員會共和黨最資深議員克雷波（Mike Crapo）領銜提出。議案共同發起人民主黨參議員施塔貝諾（Debbie Stabenow）說：「新法案可為美國半導體製造業者提供進一步協助，以期短缺問題不再發生。」

這些提案的參議員在聲明中表示，此案將提供「合理、針對性誘因給國內半導體製造」。

彭博資訊報導指出，全球晶片短缺問題，已導致汽車與消費電子等產業的生產被打亂，華府這項回應是增強美國本土的晶片供應。