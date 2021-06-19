美加強抗中 封殺海康威視

美國聯邦通信委員會（FCC）通過計畫，禁止華為、海康威視等五家陸企向美國銷售電信、安全監控設備，等於這些中企產品在美一律「不准賣」，外界解讀這是美國加大對中國大陸的制裁力道，有利於台灣安控廠晶睿、奇偶等轉單效應擴大，不過，對於供貨給海康威視的晶片廠包括晶相光、矽力-KY等營運恐受影響。

安控龍頭廠晶睿表示，美國十分重視資安與國安，自2018年美國國防授權法（NDAA）生效開始，即有一連串措施，FCC則是將法案擴大實行。此舉有助於增加非大陸製造安防廠商的機會，看好台灣安防廠商可在此發揮研發創新和MIT台灣製造優勢。此事件也有助於台灣工業局資安標準認證的推動。

晶相光表示，近年來在美中貿易戰之下，美方將海康威視列入黑名單後，海康威視即淡出北美市場，轉攻其他非北美的國家，且市占率持續攀升，認為此次禁令影響有限，目前也未接獲任何訂單變化，將持續密切觀察後續影響。

法人分析，海康威視今年首季報獲利達人民幣21.7億元，年增45%，顯示其不受美國禁令影響，反而隨著市場需求增加，銷售規模擴大，晶相光同步沾光。