原物料回跌 高盛喊進場良機

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
黃豆期貨近日一度吐回今年漲幅，較5月觸及的八年高點下跌超過20%。（路透）
黃豆期貨近日一度吐回今年漲幅，較5月觸及的八年高點下跌超過20%。（路透）

市場還在高談大宗商品榮景之際，有些原物料近來跌跌不休，幾乎已吐光今年所有漲幅，另一些也快守不住。不過高盛分析師在最新報告中認為，近來這波跌勢反而提供逢低進場的好機會。

黃豆期貨近日一度吐回2021年來的漲幅，較5月觸及的八年高點跌逾20%；玉米和小麥也從多年來最高價位回落，而鎳、白糖、棉花乃至木材最近也相繼重挫。黃金、白金和白銀也都低於年初價位。

儘管原油和錫在內部分原物料受益於經濟重新開放，仍然保持不墜，有些商品近來卻因個別的因素轉而下跌，像是黃豆等農產品受到氣候好轉的影響而回落，月線邁向2016年來最大跌幅。玉米期貨也正朝2011年來最大單月跌幅走去，金銀則是因為貨幣政策的不確定性。

StoneX集團金屬和大宗原物料避險基金銷售主管庫可說：「由於聯準會（Fed）的鷹派言論，去風險成為首要問題，還有北京政府前幾周指令連發的結果」；「央行刺激措施在2020年春季提振了市場，現在總經面有所重設。」

美元指數近日不斷反攻，也使得大宗商品對持有其他貨幣的投資人吸引力降低。

不過，因押注經濟重新開放將刺激需求而上漲的能源和工業金屬價格，依然遠高於年初水準，分析師認為原有漲勢不太可能顯著消退。

景順全球市場策略師布姆Jason Bloom說：「我們相信我們正處於大宗商品十年強勁周期的早期階段，類似於90年代末到2008年的周期」。高盛商品研究部門主管柯里在18日的最新報告中指出，他們仍看多商品的理由既非通膨風險，也不是Fed意外轉鷹，而是實際的供需面確實有落差，預估布蘭特油價到第3季均價可升抵每桶80美元。

Fed 北京

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