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台積電ADR上漲近1％ 較台股溢價率9.15％

經濟日報 / 編譯季晶晶
金融市場華爾街。美聯社
金融市場華爾街。美聯社

台股ADR周四（17日）收盤上漲，主要是投資人重回科技股的影響，台積電ADR漲幅0.93%，較台北交易股票溢價率放大到9.15%。

道瓊指數17日收盤挫跌210.22點，跌幅0.62%，收33,823.45點；標普500指數下跌1.84點，跌幅0.04%，收4,221.86點；那斯達克指數上漲121.67點，漲幅0.87%，以14,161.35點作收。

費城半導體指數收盤上漲0.96%，收3,231.71點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.61 +2.01%

中華電 CHT 41.25 +0.54%

台積電 TSM 119.12 +0.93%

聯電 UMC 9.64 +2.55%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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