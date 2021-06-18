聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR上漲近1％ 較台股溢價率9.15％
台股ADR周四（17日）收盤上漲，主要是投資人重回科技股的影響，台積電ADR漲幅0.93%，較台北交易股票溢價率放大到9.15%。
道瓊指數17日收盤挫跌210.22點，跌幅0.62%，收33,823.45點；標普500指數下跌1.84點，跌幅0.04%，收4,221.86點；那斯達克指數上漲121.67點，漲幅0.87%，以14,161.35點作收。
費城半導體指數收盤上漲0.96%，收3,231.71點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.61 +2.01%
中華電 CHT 41.25 +0.54%
台積電 TSM 119.12 +0.93%
聯電 UMC 9.64 +2.55%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言